Muğla Gökova’da gökyüzünde bayram şenliği

Muğla'nın Ula ilçesi Akçapınar Mahallesinde havada süzülen rengarenk paraşütleri ile gökyüzünde adeta dans eden Kitesurfçüler, Gökova Körfezinde gökyüzünü bayram yerine çevirdi. Aynı anda onlarca sörfçünün yaptığı gösteriler büyük beğeni kazandı.

GÖKYÜZÜ RENGARENK

Dünya şampiyonasına da ev sahipliği yapan Gökova Körfezi bu kez de Ramazan Bayramı tatilcilerini ağırladı. Gökyüzünde dans eden sporcuların durumu aslında iki ayrı konumu taşıyor. Paraşütler gökyüzünde ve büyük bir görüntü güzelliğini yansıtırken paraşütün altında deniz üzerinde müthiş bir ahenk içerisinde dalga ve rüzgara karşı eğlenceli bir savaş veren sörf tutkunları var.

Türkçesi “uçurtma sörfü” olan paraşüt sörfü ve 1999 yılında ülkemize gelerek popülaritesini artıran Kitesurf, ayaklarınıza geçirdiğiniz bir board ve üzerinize giydiğiniz kontrol yeleğine bağlı bir uçurtma ya da paraşüt sayesinde yapılıyor. Rüzgarın verdiği güçle deniz üzerinde kayıp giderken, bağlı olunan paraşüt sayesinde de havada süzülüyor. Yani su kayağı ile sörfün harmanlamış hali gibi denilebilir.

AKÇAPINAR'I DÜNYA TANIDI

Dünyada kiteboard sporunun en büyük organizasyonu olan Dünya Kiteboarding Şampiyonası, 5-9 Eylül 2018 tarihleri arasında ve ikinci kez Akyaka‘da düzenlenmişti. Dünyanın çeşitli ülkelerinden kiteboard sporunun en önemli isimlerinin de aralarında bulunduğu 34 sporcunun katılacağı yarışta sporcular kiteboard tutkunlarının önünde yeteneklerini sergileme şansı bulmuşlardı. Bu nedenle Akçapınar sahili sörf tutkunlarının uğrak yeri konumuna ulaştı.