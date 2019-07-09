Audi Q8’e “S” dopingi!

Tasarımıyla standart Q8’den daha agresif tampon tasarımları, daha büyük ve farklı tarzda olan jantları ve dört çıkışlı egzozlarıyla hemen ayrılıyor.

Aracın içinde ise farklılık sportif koltuklarıyla başlıyor. Ayrıca altı düz tasarlanan direksiyondaki SQ8 logosu da dikkat çekici.

Ancak otomobilin en dikkat çeken yönü motoru! 4 litrelik V8 dizel motor bi-turbo tarafından besleniyor. 435 beygir güç ve 900 Nm tork üreten bu ünitenin aktarım görevini ise 8 ileri tam otomatik şanzıman yerine getiriyor.

quattro çekiş sistemi ise otomobilin performansını olumlu yönde etkiliyor. SQ8 0’dan 100 km/s hıza 4.8 saniyede ulaşıyor!

SQ8’de yer alan iki turboyu beslemek için elektrik kompresörü bulunuyor. Bu sistem sayesinde otomobilin turboları alt devirlerde dolmak için çok beklemiyor. Bu sistem aslında hibrit motor teknolojisinin bir farklı cinsi olarak gösterilebilir. EPC diye adlandırılan Elektronic Power Compressor’ü çalıştırmak için lityum bataryalar bulunuyor. Bu piller aracın motor freni pozisyonundayken şarj da oluyor…

WLTP test sonuçlarına göre SQ8’in 4 litrelik V8 silindirli dizel motoru 7.8 lt / 100 km gibi bir yakıt tüketimini kullanıcısına sunuyor.

Otomobil sahip olduğu yeni havalı süspansiyonları sayesinde 9 santimetre yükselebiliyor. Bu sistem ayrıca otomobilin konforunu da arttırıyor.

SQ8, Avrupa’daki Audi satıcılarına 2019 yaz sonu gibi ulaşmış olacak.