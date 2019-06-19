Caddede olmaz piste gel!

Trafik güvenliğinden güvenli sürüşe, 2. el satışından filo kiralamaya, otomobil müzesinden motorsporlarına kadar vermiş olduğu hizmetlerle otomobilin merkezi konumunda bulunan Intercity,

trafikteki tehlikeli kullanımları önleme misyonuyla sürdürdüğü Haziran ayı Pist Günleri etkinliklerine iki gün boyunca 280 otomobil ve 171 motosiklet konuk oldu. Intercity İstanbul Park Pist

Günleri, otomobil ve motosiklet kullanıcılarının hız tutkularını pistte, güvenli bir ortamda hayata geçirmeyi ve bu sayede hızlı kullanımlardan dolayı meydana gelen trafik kazalarını azaltmayı

hedefliyor.