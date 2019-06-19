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Caddede olmaz piste gel!

Yılın 360 günü birbirinden farklı etkinliklere ev sahipliği yapan Intercity İstanbul Park Pisti, 15-16 Haziran 2019 tarihlerinde bir kez daha, Caddede Olmaz Piste Gel sloganı ile gerçekleştirilen Pist Günleri’ne ev sahipliği yaptı.

Sozcu.com.tr
12:38 -
Haberler Otomotiv
Caddede olmaz piste gel!

Trafik güvenliğinden güvenli sürüşe, 2. el satışından filo kiralamaya, otomobil müzesinden motorsporlarına kadar vermiş olduğu hizmetlerle otomobilin merkezi konumunda bulunan Intercity,
trafikteki tehlikeli kullanımları önleme misyonuyla sürdürdüğü Haziran ayı Pist Günleri etkinliklerine iki gün boyunca 280 otomobil ve 171 motosiklet konuk oldu. Intercity İstanbul Park Pist
Günleri, otomobil ve motosiklet kullanıcılarının hız tutkularını pistte, güvenli bir ortamda hayata geçirmeyi ve bu sayede hızlı kullanımlardan dolayı meydana gelen trafik kazalarını azaltmayı
hedefliyor.

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