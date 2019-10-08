Ford Trucks’tan Batı Avrupa atağı!

Ford Trucks, Ford'un dünya genelindeki tek ağır ticari araç üretim merkezi olarak, global rekabetin boyutlarını değiştiren araçlara imza atıyor.

Şirketin Türkiye'de sıfırdan geliştirerek ürettiği yeni çekicisi Ford Trucks F-MAX, geçen yıl IAA Hannover Uluslararası Ticari Araç Fuarı'ndaki dünya prömiyerinin ardından 2019 Uluslararası Yılın Kamyonu (ITOY) ödülünün sahibi oldu. Bugüne kadar bayilik ve distribütörlük yapılanmasını Orta Doğu, Afrika, Orta ve Doğu Avrupa'da geliştiren Ford Trucks, ITOY ödülüyle birlikte yeni bir aşamaya geçti. Uluslararası pazarlardaki gücünü artırırken aynı zamanda Batı Avrupa ülkelerinden gördüğü yoğun ilgi üzerine bu pazarlardaki yapılanmasını daha erken bir tarihe aldı.

Batı Avrupa'da ilk adımları Portekiz ve İspanya ile atıyor

Ford Trucks bölgedeki ilk tesislerini Portekiz ve İspanya'da hizmete açtı. Batı Avrupa pazarına giriş yapmasının yanı sıra global rekabetteki gücünü artırması açısından da Ford Trucks'a önemli katkılar sağlayacak bu iki pazar, Avrupa'nın Afrika'ya açılan kapısı niteliğinde. Akdeniz ve Atlantik Okyanusu'ndaki önemli limanları ile birer lojistik üssü de olan İspanya ve Portekiz, aynı zamanda otomotiv sektörünün en köklü olduğu ülkeler arasında yer alıyor.

Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, Ford Trucks'ın uluslararası büyüme yolculuğundaki bu önemli gelişmelere ilişkin değerlendirmesinde, şunları kaydetti:

“Ford'un dünyadaki ürün geliştirme merkezi olarak Türkiye'de ürettiğimiz araçlarla ağır ticari endüstrisinde ezber bozan bir konuma ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Üretim, tasarım, teknoloji ve araç geliştirme anlamında ulaştığımız noktanın en etkileyici göstergelerinden biri bize ITOY ödülünü de getiren F-MAX oldu. Mühendisliği ve tasarımıyla tüm ağır ticari sektörü paydaşlarının beğenisini kazanan çekicimiz, ITOY'un ardından Avusturya ve son dönemde de Rusya gibi bir çok ülkede de Yılın Kamyonu ödüllerini toplayarak başarı yolculuğunu sürdürdüyor. Bu ödüller global Ford dünyasında prestijimizi önemli ölçüde artırıyor. Uluslararası pazarlarda yerli üretimle büyüyen, global ağını hızla büyüten bir şirket olarak ülkemizi yurtdışında en iyi şekilde temsil etmek için çalışıyoruz”

“Hedefimiz 2023 sonunda en az 80 ülkede bulunmak”

F-MAX'in global büyüme planlarında hızlandırıcı bir etki de yarattığına işaret eden Haydar Yenigün, “Şu anda Asya, Avrupa ve Afrika'yı kapsayan üç kıtada bayilik ve distribütörlük ağımızı kurmuş bulunuyoruz. 2019 sonuna kadar 44 ülkede faaliyet göstereceğimizi öngörüyoruz. F-MAX'in gördüğü yoğun ilgi üzerine global büyüme planlarımızı yeniden gözden geçirdik ve hedefimizi 2023 yılı sonu itibarıyla 80'i aşkın ülkede var olmak üzere bir adım öteye taşıdık. Batı Avrupa'daki distribütör şirketlerin ve önde gelen filoların da F-MAX'e en kısa sürede ulaşma yönündeki beklentisini gördük. Yetmişe yakın bayilik ve distribütörlük talebi almamız üzerine bölgedeki yapılanma planımızı erkene çektik. İlk distribütörlerimiz ile görüşmelerde hızla mesafe kat ettiğimiz, güçlü ağır ticari pazarlara sahip bulunan İspanya ve Portekiz'de anlaştık ve tesislerimizi hizmete açtık” dedi.

“İhracatımızın yüzde 50'sini Avrupa'ya gerçekleştireceğiz”

Haydar Yenigün, önümüzdeki döneme ilişkin planlamalarına da değinerek, “Avrupa bizim ana ihracat pazarımız ve barındırdığı potansiyel ile büyüme stratejimizde büyük öneme sahip. Hedefimiz ihracatımızın yüzde 50'sini Avrupa pazarlarına yönelik gerçekleştirmek. Burada itici gücümüz F-MAX olacak. Bu yıl sonu itibarıyla Avrupa'daki kamyon satışlarımızın yüzde 70'inin F-MAX olmasını bekliyoruz. Avrupa'daki bayilik ve distribütörlük yapılanmamız tamamlandığında ise bu oranın yüzde 80'e çıkacağını öngörüyoruz. Bu kapsamda Batı Avrupa'da yeni ülkelerde de var olmak üzere görüşmelerimizi sürdürüyoruz. İtalya'daki yapılanmamızın bu yılın içerisinde tamamlanmasını bekliyoruz. Sonrasında öncelikli hedef pazarlarımız Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika ve Lüksemburg olacak. Ford Trucks markamızla nihai hedefimiz tüm Avrupa'ya yayılmak” şeklinde konuştu.