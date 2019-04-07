Otomobillerde bahar kampanyaları

AUDI

Audi sahiplerinin 3 yaş ve üzeri otomobillerine yönelik Türkiye genelindeki tüm Audi Yetkili Servislerinde geçerli olan özel indirim fırsatlarından yararlanmaları için ZUBİZU üyesi olmaları yeterli oluyor.

ZUBİZU üyesi Audi sahipleri, 3 ve 4 yaşındaki otomobilleri için mekanik/ elektrik işçiliği ile orijinal yedek parçalarında yüzde 10, 5-7 yaşlarındaki araçları için yüzde 25, 8 yaş ve üzeri araçları için de yüzde 30 oranındaki indirimlerden yararlanabiliyor.

Kampanya dahilinde ayrıca, 5-7 yaşlarındaki otomobillerin sahipleri Castrol motor yağlarında yüzde 15, 8 yaş ve üzeri araçların sahipleri ise yüzde 20 oranında indirime sahip oluyor. Yine kampanya dahilinde, 3-4 yaş arası otomobillerin sahipleri lastik değişiminde yüzde 10, 5-7 yaşları arasındaki otomobilleri için yüzde 25 ve 8 yaş üzeri otomobiller için de yüzde 30 indirime sahip oluyor.

HONDA

Honda, CR-V ve Civic modelleri için Nisan ayı kampanyalarını açıkladı. Civic modelleri için 40 bin TL’ye kadar kredi kullanımına yüzde 0,95 faiz oranı ile 12 ay taksit imkânı, CR-V modeli içinse 80 bin TL kredi kullanımına yüzde 0,95 faiz oranı ile 12 ay taksit imkânı sağlanıyor.

SEAT

Seat, ZUBİZU uygulamasına yönelik başlattığı servis kampanyası ile 1 Mart tarihinden 30 Haziran tarihine kadar kampanyaya katılan Seat Yetkili Servislerinde 2 yaş üstü Seat sahiplerine özel, servis işlemlerinde indirim uyguluyor. Kampanya kapsamında periyodik bakım, yedek parça, işçilik ve madeni yağda liste fiyatı üzerinden yüzde 20 oranında tavsiye edilen indirim sağlanıyor.

Seat'ın araç sahiplerine sunduğu fırsatlar bununla da bitmiyor. 1 Mart tarihinden 31 Mayıs tarihine kadar kampanyaya katılan Seat Yetkili Servislerine gelen tüm Seat severler 250 TL ve üzerinde yaptıkları harcamalarda Bonus'a özel 6 taksit fırsatından yararlanabiliyor.

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OPEL

Crossland X ve Grandland X modellerinde geçerli 60 bin TL, 20 Ay, %1.14'e varan faizli kredi seçeneği müşterilere sunuluyor.

Insignia'da 10 bin 300 TL, Mokka X'te 11 bin 500 TL ve Corsa'da 14 bin 700 TL'ye varan indirimler mevcut. İndirimlerle birlikte müşteriler 2019 model Corsa'ya 82 bin 400 TL'den başlayan fiyatlarla sahip olabilecekler. Corsa ve Astra HB için ayrıca 30 bin TL, 15 ay, %1.14 faizli kredi imkanı da bulunuyor. Astra HB modelinin özel indirimli başlangıç fiyatı ise 123 bin 400 TL olarak açıklandı. Ayrıca, 60 bin TL, 20 Ay, %1.14 faizli kredi fırsatı, Grandland X ve Crossland X'in yanı sıra, Insignia Grand Sport ve Mokka X modelleri için de kullanılabiliyor.

Yeni Combo'ya Nisan ayına özel 5 bin TL'ye varan indirimlerin yanı sıra, 50 bin TL, 12 Ay, %0 faiz seçeneğiyle sahip olabilecekler. Ayrıca 3 bin TL'ye varan takas desteği ve +1 yıl ek Opel FlexCare garantisi de bulunuyor. “Her günün kahramanı” yeni Opel Combo ise 122 bin 400 TL'den başlayan fiyatlarla Opel showroomlarında satışta.



MINI

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VOLKSWAGEN TİCARİ ARAÇ

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