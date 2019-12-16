Patlamayan ve havasız lastiğe ödül!

Michelin, Haziran ayında ‘Movin On 2019' zirvesinde duyurduğu patlamayan lastik teknolojisiyle; olağanüstü teknolojik gelişmelere dikkat çeken inovasyon ve yılın lastiği kategorilerinde, Almanya'da Golden Steering Wheel, Fransa'da 2020 Coyote Otomobil Ödülü ve ABD'de 2020 AVT ACES Ödülü olmak üzere, 3 prestijli ödüle layık görüldü.

Kazanılan ödüllere ilişkin olarak Michelin Grubu Başkanı Florent Menegaux, “Lastik endüstrisinde çığır açan Uptis teknolojisinin, birbirinden prestijli üç ödüle layık görülmesi bizler için bir gurur kaynağı oldu. Kazandığımız bu ödüller, Michelin'in inovasyon ve sürdürülebilir hareketlilik konusundaki çabalarının önemini ortaya koydu. Bu ödüller, Michelin ekiplerinin yaklaşık on yıllık araştırmaları için bir takdir göstergesi niteliğinde. UPTIS prototipi, halihazırda yapı tasarımı ve yüksek teknoloji ürünü materyalleri ile ilgili olarak 50'den fazla patentin konusu olmuştur. Bu, Michelin'in daha güvenli, daha verimli, daha erişilebilir ve çevre dostu olan hareketliliği teşvik etme konusundaki inovasyon kapasitesini tam olarak göstermektedir” açıklamalarında bulundu.