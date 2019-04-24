Renault Kangoo elektrikleniyor

Renault’un EZ-PRO ve EZ-FLEX sürücüsüz konsept otomobillerinden sonra markanın hafif ticari araç vizyonu az çok ortaya çıkmıştı. Gelecek yıllar içerisinde dünya nüfusunun yüzde 60’ı metropollerde yaşayacak ve bu yüzden şehir içi hareket etme kabiliyeti kısıtlanacak.

Bu yoğunluğu göz önünde bulunduran otomobil üreticileri atağa yıllar öncesinde geçtiler bile. Renault bu konuyla ilgili birden fazla model tanıtımı yaparken bizi en yakından ilgilendiren ve tanıdık olduğumuz Kangoo’nun da bu konsepte uygun versiyonu tanıtıldı. Aslında şu anda bir konsept otomobil olan Kangoo Z.E., tasarımıyla ve teknolojisiyle dikkat çekiyor. Alıştığımız ticari araç formundan daha aerodinamik görünen Kangoo, 2020 yılında üretim versiyonuyla yollarda olacak.