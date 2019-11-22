TOBFED istihdam ve geri dönüşüm atağı

Türk otomotiv endüstrisinde satış sonrası hizmetler konusu adı altında hizmet veren tüm derneklerin bağlı olduğu TOBFED, 3. Genel Kurul toplantısını sektör temsilcileri, eski bakanlar ve basın mensuplarıyla birlikte 21 Kasım tarihinde gerçekleştirdi.

Katılımcıların önünde sektöre yaptıkları destek ve katkılardan bahseden Genel Başkan Serkan Bakırtaş özellikle kadın istihdamı, mesleki yeterlilik belgeleri ve geri dönüşüm hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Bakırtaş, “Amacımız zanaat öğretmek. Çünkü zamanımızda öğretme eylemi bitti ve kimse zanaat öğrenmiyor. Bizim amacımız bu durumu geliştirmek. Projemiz ülkenin her yerine yayılmış durumda.” dedi.

Bu konuya oto yıkamalarda harcanan suyla devam eden Bakırtaş, “Oto yıkamalar araba yıkadıkları suları doğaya karıştırıyor bu durumda çevreye ve kaynaklara ciddi zararlar veriyor. Bu durumu göz önünde bulundurarak TOBFED oto yıkama suyunu çevreye vermek yerine geri dönüşüm sistemi geliştirmiş. Bu sistem sayesinde hem su daha uzun süre kullanılacak hem de çevre kirlenmeyecek.”

Bu su geri dönüşüm sistemi hakkında açıklama yapan Bakırtaş, “Bu sistemi hem temizlik hem de çevreyi korumak için geliştirdik. Bununda adı “Yeşil Bayrak” yani bizim sistemimizle çalışan tesislere verilen isim. Bu sistem sadece geri dönüşüm değil, istihdam sağlamak da oluyor. Toplam 8 bin oto yıkamacı yetiştirdik.” dedi.

Vale hizmeti konusunda da konuşan Bakırtaş, “Vale hizmeti için insanlara eğitimler veriyoruz. Toplam 200 bin seviyelerinde vale var. Biz bu ihtiyacı eğitimli çalışanlarla aşacağız. Hedefimiz tüm valelerin eğitimlerini alıp işlerini doğru yapması. Sayemizde vale artık meslek oldu. Valelik için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte çalıştık.”

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Boyasız göçük düzeltme işlemi konusunda da açıklama yapan Serkan Bakırtaş, “Göçük ustaları yetiştiriyoruz. Çünkü dolu yağdığında hasarları araçlarımız tamir etmek için dünyanın her yerinden yüksek işçilik fiyatı olan ustalar ithal ettik. Biz bu sayede buraya giden parayı ülke içinde tutmak istiyoruz. Bugüne kadar 360 kişi yetiştirdik ve hedefimiz 5000 kişi yetiştirip yurtdışına göndermek.” dedi.

Bakırtaş, “Cam filmi konusunda Sn. Başkan Kılıçdaroğlu bize çok destek oldu dedi. Servis sektöründe tüketicilerin mağdur olmaması adına TSE ile birlikte çalışıyoruz. Ayrıca bağımsız ekspertiz konusunda 2360 adet servis var ve burada çalışan ustaların mesleki yeterlilik belgesi olmak zorunda. Bu yönde de çalışmalar yapıyoruz.”

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Kurulda Kadın İstihdamı Ödülleri de törenle sahiplerini buldu. Ödül töreninden sonra Anavatan Partisi'nden ilk Çevre Bakanı Ali Talip Özdemir'de konuşma yaptı. “Tobfed'in hizmet alanında çalışmak isteyen herkese eğitim veriyor olması çok güzel ama sürücülere de eğitim verilmelidir” dedi. Ayrıca Özdemir, recycle water projesinin onu ne kadar çok heyecanlandırdığını da belirtti.