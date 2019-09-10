VW kompakt sınıftaki elektrikli otomobilini tanıttı!

Alman otomotiv devinin yep yeni bir altyapı üzerine(MEB) inşa ettiği, kompakt sınıf bir otomobil olan ID.3, dün Frankfurt’ta tanıtıldı. Markanın son zamanlardaki en çok merak edilen otomobili tam elektrikli ve sıfır emisyon olarak öne çıkıyor. Bu modelle birlikte Volkswagen yeni bir devrim yapmayı hedefliyor.

Volkswagen’in ilk seri üretim elektrikli otomobili olan ID.3, 1st Edition olarak 2020 yılından itibaren satın alınabilecek. Bu modele olan ön sipariş adedi ise 30 bine ulaşmış durumda. ID.3’ün elektrik motoru 205 beygir güç ve 310 Nm tork üretiyor. ID.3, 3 farklı batarya seçeneğiyle satın alınabilecek. Bunlar 330 km’lik menzile sahip olan 45 kW, 420 km’lik menzile sahip olan 58 kW ve 77 kW 550 km menzile sahip olacak. Araç 100 kW’lik şarj ünitesinden 30 dakikada 300 km’lik yol alabilecek pil doluluğuna sahip oluyor.

Volkswagen, ID.3’ün fiyatıyla ilgili Almanya’da 30 bin euroyu aşmayacağını belirtiyor.