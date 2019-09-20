Yerli otomobil polemiği… Usta yaptı: 300 bin lira Devlet aldı: 47 milyon Euro!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank geçtiğimiz günlerde bir grup gazeteciye yerli otomobille ilgili bilgi verdi. Gazetecilere yerli otomobilin son haline dair fotoğraflar da gösterdi. Konuyla ilgili bir açıklama yayınlayan CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, projeyi eleştirdi.

Tahsin Tarhan'a kendisi de Kocaeli milletvekili olan AKP'li eski sanayi bakanı Fikri Işık “Anlamıyor” diye yanıt verdi.

Bunu üzerine yeni bir açıklama yayınlayan Tahsin Tarhan, Fikri Işık döneminde 47 milyon Euro’ya alınan prototipin hurda olduğunu iddia etti. Bursalı emekli bir otomobil ustasının 6 ayda tamamen yerli bir otomobil ürettiğini belirten Tahsin Tarhan, bu otomobilin 300 bin liraya satışta olduğunu ifade ederek, “Şimdi vatandaşımız karar versin Bursalı ustanın yaptığı mı daha yerli, Fikri Işık’ın parayla satın alıp, akü taktırdığı mı?” ifadeleriyle Fikri Işık'a yüklendi.

İMTİNA ETMESİ GEREKİYORDU

CHP'li Tahin Tarhan'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Fikri Işık'ın benim adıma ‘Anlamıyor' demesi yakışıksız bir kelimedir. ‘Ben bir yanlış yaptım, kimseye anlatamıyorum' demesi gerekirdi. Kocaeli'ye hizmet etmek için görev almış, milletvekilliği yapan kişilerin birbirlerine karşı kullandıkları sözlere dikkat etmeleri gerekir. Türkiye'de Sanayi Bakanlığı yapmış bir siyasinin bu üslupla konuşması kimseye bir şey kazandırmaz. Ben otomobil sanayicisiyim. Türkiye'de milyonlarca kişinin tercih ettiği Mercedes, Ford gibi araçların üretiminde aktör olan, gelişimine katkı sağlayan, Türkiye otomobil sanayinin sınıf atlamasına katkı sunmuş biriyim. Alanında 50 yıllık bir tecrübeye sahip, kurumsal düzeyde üretim yapan bir kişiye söz söylerken biraz imtina etmek gerekir diye düşünüyorum.”

TÜBİTAK'TA ALTINA AKÜ TAKARAK…

“Yerli otomobil konusunda yapılması gereken her seçim döneminde ortaya çıkmak, ‘yapıyoruz', ‘yapacağız', ‘şu tarihte yollarda' demek değildir. Türkiye'de zaten yerli otomobil üretiliyordu. Ancak yerli bir markamız yoktu. Yapılması gereken önce teknoloji üretmek ve bir marka yaratmaktır. Yerli Otomobil üreteceğiz diye NEVS adlı adresi bile olmayan, sadece internet sitesi olan şirkete 47 milyon Euro vererek, SAAB markasının hurda bir platformunu almak yerli otomobil üretmek değildir. Yerli ve elektrikli araç üreteceğiz diye Saab'ın hurda platformuna, TÜBİTAK'ta altına akü takarak kamuoyuna lanse edenler, vatandaşın 47 milyon Euro'sunun hesabını vermelidir.”

KANDIRILDI YA DA KANMAK İSTEDİ

“‘Batarya geliştiriyoruz yakında yerli otomobil yollarda’ sözleriyle her seçim dönemi milleti kandıranlardan, vatandaşın parasının hesabını sormayacak mıyız? 47 milyon Euro ödedik ama ‘fikri mülkiyet haklarını satın aldık' demek bu paranın çöpe gittiği, projenin tutmadığı anlamına gelmez. Bugün bu proje kullanılıyor mu? Hayır. 47 milyon Euro heba oldu mu? Evet. Demek ki Fikri bey kandırılmış, Ya da kanmak istemiş. Bizim anlayamadığımız bir şey varsa, Sanayi Bakanı'nın böyle bir konuda kandırılması ve vatandaşı kandırmasıdır.”

MARKA ÜRETİLMELİ

“O dönemde, Nevs adlı firma ile akıl almaz bir sözleşme imzalandı. Sayın Işık, eğer bayrağını, milletini seven, vatandaşın parasını düşünen biriyse o firma ile yapılan sözleşmeyi kamuoyuna açıklasın. Yerli otomobil yapmak, ithal bir otomobile akü takmakla gerçekleşmez. Fikri beyin döneminde yapılan budur. Yapılması gerek marka üretmektir. Dünya otomotiv devleriyle nasıl başa çıkacağını hesaplamaktır. Bizim serzenişimiz bunadır. Türkiye birçok ülkenin ilerisinde zaten otomobil ve özellikle yedek parça üretimi gerçekleştirmektedir. Ama bunu bir marka adı altında lanse edemez, planlamasını yapamazsanız hiçbir işe yaramayacaktır.”

HANGİSİ DAHA YERLİ?

“Bakın Bursa'da bir otomotiv ustası kendi başına yerli otomobil yapmıştır. Emekli usta Hakan Aygün 6 ay boyunca gece gündüz çalışarak yaptığı otomobili 300 bin lira fiyatla satışa çıkardı. Sayın Işık döneminde ise hurda bir otomobilin prototipine 47 milyon Euro para ödendi. Daha sonra bakanlık sözleşmeyi iptal etti de vatandaşın daha fazla parası heba olmaktan kurtuldu. 47 milyon Euro ödedik, daha fazlasını ödeyecektik ama sözleşme iptal edilince kurtulduk. Şimdi vatandaşımız karar versin Bursalı ustanın yaptığımı daha yerli, Sayın Işık’ın parayla satın alıp, akü taktırdığı mı?”