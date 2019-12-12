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Yerli otomobili ‘o’ tasarladı

Türkiye'nin Otomobil Girişimi Grubu tarafından bu hafta sonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ve test sürüşüyle tanıtılacak olan yerli otomobilin tasarımı dünyaca ünlü endüstriyel ürün tasarımı firması "Pininfarina" tarafından yapılmış. İtalyan tasarımcının parmak ısırtan otomobil tasarımlarına imza attığı biliniyor ancak güzel olarak nitelendirilmeyen tasarımları da var...

Sozcu.com.tr
09:58 -
Haberler Otomotiv
Yerli otomobili ‘o’ tasarladı

Pininfarina dünyadaki en ünlü otomobil tasarımcısı firmalardan biri. Ferrari’den Cadillac’a, Cadillac’tan Opel’e, Opel’den Hyundai’ye kadar bir çok ünlü ve yüksek hacimde otomobil üreten markaların modellerini tasarlayan firma Türkiye’nin yıllardır beklediği %100 yerli otomobili olacak yerli otoyu tasarladı.

İtalyan tasarım firmasının en önemli modellerinden biri Ferrari’nin 2002 yılında ürettiği Enzo modeli. Bu otomobilden toplamda 399 adet üretildi ve günümüzde, 17 yaşında olsa bile milyon dolar seviyesinde bir değere sahip.

Ferrari Enzo 2002

Her ne kadar güzel Ferrari veya spor otomobil tasarlamış olsa da Pininfarina’dan çıkan çok kötü olarak nitelendirilen bazı tasarımlar da yok değil… Buna en güzel örnek ise Hyundai Matrix.

Hyundai Matrix 2005

İlk gösterimi bu hafta sonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın test sürüşüyle gerçekleşecek olan otomobil için Pininfarina imzası heyecanı artırıyor. İlk modelin SUV ve tam elektrikli olacağı alınan bilgiler arasında. 2022 yılında üretimine başlanacak olan ilk modelden sonra 2030 yılına kadar toplamda 5 model ve 3 makyaj operasyonu geçirecek.

Yerli otomobilin şarj süreleri hakkında da ortaya çıkan bilgiler ise şu şekilde. Evden yani şebeke elektriğinden aracınızı şarj ettiğinizde 10 saatte pilleri tam olarak doldurabileceksiniz. DC denilen hızlı şarj istasyonu sayesinde ise bu süre 30 dakikaya kadar inecek deniliyor…

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Hafta sonu gerçekleştirilmesi planlanan tanıtımda C SUV’ye ek olarak bir mobilite ürününün daha tanıtılacağı tahmin ediliyor. Bu tarz organizasyon akla Amerikalı elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın yaptığı işleri getiriyor. Son tanıtımda firma Cybertruck isimli pikapıyla birlikte tam elektrikli ATV tarzı bir araçta göstermişti.

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