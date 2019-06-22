İlaç sektöründe korkutan rakam: 100’e yakın ilaç Türkiye pazarından çekildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilaçta 19 Şubat 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak zam oranını yüzde 26.4 olarak belirlediklerini açıklamıştı. Zam oranı sonrası eczacılar ile depocular arasında durma noktasına gelen ilaç temin krizi yeni bir boyut kazandı. Zam artışından memnun olmayan bazı firmaların ilaçlarını Türkiye pazarından çektiği açıklandı. Edinilen bilgilere göre; ithal göz ilaçları, ithal bazı tansiyon ilaçları ve prostat tedavisinde kullanılan bazı ithal ilaçlarda büyük sıkıntı yaşanıyor.

“100 CİVARINDA İLACA HİÇ ULAŞAMIYORUZ”

İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Cenap Sarıalioğlu, sektördeki krizi Sözcü’ye değerlendirdi. 100 civarında ilacın pazardan çekildiğini belirten Sarıalioğlu, firmaların çekilme sebebi olarak Bakanlığın zam oranından firmaların memnun kalmamasını gösterdi.

“SAĞLIK BAKANLIĞI’NIN TEKRAR MASAYA OTURMALI”Sarıalioğlu, “Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz Şubat ayında ilaçlara bir fiyat artışı yaptı. Bu fiyat artışı kimi firmalar tarafından çözüm olarak görülmedi. Bunun sonucunda biz şuanda 100 civarında ilaca hiç ulaşamıyoruz. 100 civarında ilaç Türkiye pazarından çekildi diyebiliriz. Yine 100’ün üzerinde ilaçta da çok ciddi sıkıntılar var. Onları da firmalar minimum sayıda getiriyor. Az ulaşılıyor. Ulaşamadığımız ilaçların maalesef eşdeğeri de yok. Ciddi anlamda sıkıntı yaşıyor hastalarımız. Bu sorunun çözümü için Sağlık Bakanlığı’nın tekrar firmalar ile masaya oturması lazım.” dedi.

“SGK MALZEMELERDEKİ FİYATI BELİRLEMEDİ”

Medikal malzemelerdeki fiyat artışına da değinen Sarıalioğlu, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun malzemeler için Mart ayında belirlemesi gereken fiyatı belirlemediğini, bununla birlikte dövizdeki artışın fiyatları tetiklediğini söyledi. Sarıalioğlu şunları kaydetti; “Medikal malzemede 2 çeşit sıkıntı var aslında. Birincisi Sosyal Güvenlik Kurumu’nun fiyatlandırma politikasıyla alakalı bir sıkıntı var. Geçtiğimiz Mart ayında Sosyal Güvenlik Kurumu medikal malzemeler için yeni fiyatlar belirleyecekti. Bunu yapmadı. Üstüne birde döviz kurundaki artış yansıyınca hastaların ödediği farklarda ciddi artışlar oldu. Bazı medikal malzemelerde firma sayısı az, onlarda kendilerini korumak adına böyle bir yöntem geliştirdiler. Sonuç gene Sosyal Güvenlik Kurumu’nun fiyatlandırmasındaki sıkıntıya dayanıyor. Hem döviz kuru hem de SGK bu artıştaki iki temel sebeptir. Bu durum düzelir mi bilmiyorum ama düzelme durumu yine SGK’ya bağlı.”