Mide, vücudun en hassas organlarından biridir. Yediğiniz ve içtiğiniz birçok şey midenizi etkiliyor. Stres, hazımsızlık, irritabl bağırsak sendromu mide ağrısının başlıca sepepleri arasındadır. Peki, Mide ağrısı için hangi bölüme/doktora gidilir? Bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz…

MİDE AĞRISI

Bir mide ağrısı sık sık karın krampları veya donuk bir ağrıyı ifade etmek için kullanılan bir terimdir. Genellikle kısa ömürlüdür ve genellikle ciddi değildir.

Şiddetli karın ağrısı endişelenmek için daha büyük bir nedendir. Ani ve beklenmedik bir şekilde başlarsa, özellikle ağrı belirli bir alanda yoğunlaşmışsa, tıbbi bir acil durum olarak düşünülmesi gerekir. Aynı zamanda çok şiddetli ve geçmeyen mide ağrıları, bazı kanser türlerinin habercisi olabilir. Bunun yanı sıra, mide ağrısı ve kalp krizi hemen hemen aynı belirtileri göstermektedir. Bu yüzden mide ağrısı hafife alınmaması gereken sağlık problemlerinden biri olarak kabul edilmelidir.

MİDE AĞRISININ NEDENLERİ

Çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilen mide ağrısının en sık görülen nedenleri şunlardır:

– Hazımsızlık (Dispepsi)

– Kabızlık

– Gastroenterit

– İrritabl bağırsak sendromu

– Fazla ya da hızlı yemek yemek

– Enfeksiyon

– Bakteriyel enfeksiyonlar

– Virüsler

– Tahriş ve iltihap

– Gıda zehirlenmesi

– Stres

– Aşırı kilolar

MİDE AĞRISI İÇİN HANGİ DOKTORA GİDİLİR

Midesi ağrıyan kişiler öncelikle hastanelerin dahiliye (iç hastalıkları) ve gastroenteroloji kliniklerine başvurabilirler.