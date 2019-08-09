Genellikle basit yüzeysel hasarlar olan ve herhangi bir tedavi uygulanmaya gerek olmadan, kendiliğinden geçen morluklar, nadiren ciddi hastalıkların da belirtisi olabilir. Peki, Morluk nasıl geçer? Vücutta morluk tedavisi ile ilgili bilinmesi gerekenler haberimizde…

MORLUK (ÇÜRÜK) NASIL OLUŞUR?

Çoğunlukla bir çarpma veya düşmeden kaynaklanan morluklar, derinin altındaki küçük kan damarları yırtıldığında veya hasar gördüğünde oluşur. Kan derinin altındaki dokulara sızar ve siyah ve mavi rengin ortaya çıkmasına neden olur.

MORLUKLAR NASIL DEĞİŞİR?

Derinin altında toplanan kan, zaman geçtikçe, darbe aldığın andan tamamen iyileşene kadar farklı görünür.

İlk başta, derinin altındaki kan gibi kırmızımsı bir renktir.

Bir veya iki gün sonra, kan hücrelerinden gelen oksijen emilir ve morluk, mavi veya siyah renge döner. Ağrılı nokta bu gölgede bir hafta kadar kalabilir.

Siyah-mavi fazdan sonra, morluk solmaya başlar. Kırmızı kan hücreleriniz oksijen taşıyan hemoglobinin parçalanmasından dolayı yeşile veya sarıya döner. Birkaç gün sonra kahverengimsi sarıya veya açık kahverengiye döner.

Yaklaşık 2 hafta içinde morluk tamamen iyileşir ve cilt tekrar normal görünür.

MORLUK NASIL GEÇER?

Morluğun üzerine, birkaç gün boyunca her birkaç saatte bir 15 dakika boyunca buz koymak; iltihaplanmayı ve şişmeyi önleyerek morluğun daha çabuk iyileşmesine yardımcı olur.

İltihaplanmayı buzla azalttıktan sonra ılık kompres uygulanabilir. Bu, dokuların kan dolaşımını artırır ve iyileşme sürecini hızlandırır.

Morluk, kaldırabileceğin bir uzvunda ise morluğun olduğu yere giden kan dolaşımı azaltmak için morluğu kalp hizasından yukarı kaldır. Bu şişmeyi azaltır ve renk bozukluğunun artması engellenir.

Morluk oluştuktan sonraki bir-iki gün boyunca ağır egzersizlerden kaçınmak önemlidir. Egzersiz sırasında morluk olan bölgeye daha çok kan akışı olacağından; morluğa ne kadar çok kan giderse morluk o kadar kötüleşir.

Morluğun dış kısmının etrafına masaj yapılabilir. Bunun için baş parmağını kullanabilisin. Ancak masal yaparken fazla bastırmamaya ve morluğun ortasına masaj yapmaya çalışmayın. Küçük, dairesel hareketlerle masaj yapmak lenfatik süreci etkinleştirir ve vücudun morluktan kendi kendine kurtulmasını sağlar.

Morluğun olduğu yer günde 10 ila 15 dakika doğrudan güneş ışığı alırsa; mor ötesi radyasyon, morluğun sarıya dönmesine neden olan bilirubin'i yıkmaya başlar. Güneş ışığı bu işlemi hızlandırır ve morluğun daha çabuk yok olmasını sağlar.

VÜCUTTA MORLUK TEDAVİSİ

Çoğu morluk endişe nedeni değildir ve kendi başlarına giderler. Evde tedavi iyileşmeyi hızlandırabilir ve sıklıkla yaralanma sonucu oluşan morluklara eşlik eden şişlik ve ağrıları giderir. Ancak bir yaralanmanın 30 dakika içinde başlayan şiddetli morarma, şişme ve ağrı, şiddetli burkulma veya kırılma gibi daha ciddi bir sorun anlamına gelebilir .

Vücudunuzda oluşan morlukları iyileştirmek için evde uygulayabileceğiniz bazı yöntemler mevcuttur. Bunlar

Sirke

Sirkeyi ılık suyla karıştır ve karışımı yaralanan bölgeye sür. Sirke, cilt yüzeyinin kan akışını artırır ve moraran bölgenin daha çabuk iyileşmesini destekler.

Maydanoz

Taze maydanozu ezerek macun haline getirin ve 5 dakika kadar mor bölgede bekletin. Böylelikle morlukların iyileştirme sürecini hızlandırarak ağrıların azalmasına yardımcı olur.

Soğan

Yeni kesmiş olduğunuz soğanın bir dilimini mor bölgeye uygulayın. Morluğun kısa süre içinde ortadan kaybolduğunu görceksiniz.

Tuz

Morluk oluşmuş olan bölgeye ince bir tabaka tuz koyarsanız, ağrılarınız hafifler ve morluklarınız gider.

Zencefil

Zencefil iltihap önleyici özelliklere sahiptir ve bağışıklık sistemini destekler. Zencefili bir bardak sua doğrayıp birkaç dakika sıcak suda bekletmek morluğu giderir. Ayrıca zencefili ezip doğrudan morluk oluşan bölgeye sürebilirsin.