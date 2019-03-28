Türkiye’de de satılan zirai ilaç için kanser uyarısı

Dünya bu davayı konuşuyor. ABD’de bir mahkeme Alman kimya ve ilaç devi Bayer’e 80 milyon dolar tazminat cezası verdi. Kararda gerekçe olarak Alman ilaç devinin, Türkiye’de de satılan bir zirai ilacında kansere yol açan madde tespit edilmesi sunuldu.

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ABD'nin California eyaletindeki San Francisco Yüksek Mahkemesi jürisi geçen hafta davanın ilk aşamasında oybirliği ile aldığı kararda “Bayer firmasının yan kuruluşu Monsanto tarafından üretilen Roundup Weed and Grass Killer (Yeşil ot kurutucu) isimli glifosat içeren zirai ilacın, davacı Edwin Hardeman'da kanser oluşumunu tetikleyen önemli bir unsur olduğu” sonucuna varmıştı. Lenf kanserine yakalanan 70 yaşındaki davacının, yabani otla mücadelede kullanılan ilacı 25 yıl boyunca bahçesinde kullandığı belirtiliyor.

GLİFOSAT, DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NÜN LİSTESİNDE!

Onkolog Doktor Yavuz Dizdar’dan ‘glifosat’ hakkında çarpıcı gerçekler:

Glifosat Dünya Sağlık Örgütü’nün kanser yapanlar listesine aldığı tehlikeli bir maddedir. Glifosat kullanıldığında bitkinin bünyesine geçiyor ve sadece bitkiyi değil, bütün canlıları etkiliyor. Yanlış ve fazla kullanıldığında ise bitkinin, meyvenin koku ve tatla ilgili dokusunu bozuyor ve en önemlisi insanlarda kanser oluşumunu tetikliyor. Örneğin bir meyve aldığınızda görünüşte olgun ve rengi iyi, ancak aroması ve tadı yoksa bu meyvede glifosatla ilgili bir sorun var demektir. Çünkü bitkinin görünüşünü bozmuyor ama içinde kalıyor. Ayrıca bitkilerin bu maddeden arındırılması da imkansız.

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