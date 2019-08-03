Araçlar küçük, proje büyük! Sadece atomlar kullanarak tasarlanan araçların yarışı…

Sadece 235 atomdan oluşan bir araba düşünün… Bu kadar küçük bir aracı görebilmek için bile profesyonel ekipmanlara ihtiyaç duyuluyor, ancak hayal gibi olsa da bu küçük arabaların yarıştığı bir araba yarışı etkinliği bulunuyor. Nano ölçekteki araba yarışı farklı ülkelerden toplam 6 takımın katılmasıyla ilk kez 2017'de düzenlendi ve dünyanın en küçük arabalarının yarıştığı bu en kısa parkurda 36 saatlik bir mücadele yaşandı. Birinci olan takım 2 saatin altında tamamlarken bir başka takım 29 saatte yarışı bitirdi. Bu nano yarış arabalarının tasarımında ise Pittsburgh Üniversitesi’nden Kutay Berk Sezginel’in tasarladığı prorgam ciddi bir kolaylık sağlıyor.

SAÇ TELİNİN YÜZDE BİRİ KALINLIĞINDA ALTINDAN YAPILMIŞ YOLLAR

Her araba yarışında olduğu gibi bu yarış için de özel hazırlanmış bir piste ihtiyaç var. Yeterince düz olabilmesi için pistte altın tercih edilmiş. Altından yapılmış yollarda yarışmış bu “nanocar”lar. Tabi saç telinin yüzde biri kalınlığındaki bir yoldan söz ediliyor.

NANO ARABALAR NASIL TASARLANIYOR?

Moleküler makine kavramının ilgisini çekmesiyle işe koyulan Kutay Berk Sezginel araştırmalarını bu yönde sürdürmeye karar verdi. 2017’deki Nanocar yarışından sonra atomlardan araba yapmanın dikkatini çekmesi sebebiyle bu konuda bir program geliştiren Sezginel’in geliştirdiği programla, çok az sayıda atom kullanarak araç tasarlama işleminde büyük kolaylık sağlanıyor. Avokadro adlı moleküler editör programına ek olarak çalışan yazılım, kullanıcılara nano araba atölyesi sunuyor.

NANO ARABA YARIŞLARI İÇİN AKADEMİK KURUL

Nano araba yarışlarının gelişmesi ve kurallarının belirlenebilmesi için bir akademik kurulun olması gerektiğini smyleyen Kutay Berk Sezginel, bu konuya ilgi duyan akademisyenlerin kendisine ulaşmasını istiyor ve FormulaNano adlı Twitter sayfasına davet ediyor. Kutay Berk Sezginel dünyanın en küçük araba yarışını bilgisayar ortamında gerçekleştirmek istiyor.