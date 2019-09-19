Bu oyunda İstanbul ve Edirne var! Euro Truck Simulator 2 ek paketi yolda…

Yaklaşık 7 yıl önce, 2012’de yayınlanan Euro Truck Simulator 2’nin ek paketleri çıkmaya devam ediyor. Çevrimiçi moduyla ününe ün katan Euro Truck Simulator 2, Türk oyuncular tarafından da çokça tercih edilen ve benimsenen oyunlardan bir tanesi. Düzenli olarak ek paket çıkan oyunda şu an için Avrupa’nın neredeyse tamamı, oyuna dahil edilmiş durumda.

İSTANBUL VE EDİRNE HARİTAYA DAHİL OLUYOR

Türk oyunseverler tarafından büyük bir merakla beklenen bu ek paketten şimdi, İstanbul ve Edirne’nin gösterildiği bazı görsel paylaşımları ve açıklamalar yapıldı. Yapılan açıklamalar İstanbul’un, oyundaki en büyük şehir olacağını ortaya koyuyor.

ŞİRKETTEN TÜRKİYE AÇILAMASI

SCS Software ek paket hakkında şu açıklamayı yaptı; “Kültürle, endüstriyle ve tarihle dolmuş şehirlerden, küçük köylerine; Türkiye’nin Trakya bölgesi Avrupa’nın en büyük nüfusa sahip ve oyunlarımızdaki en geniş şehir olacak olan İstanbul’a açılan kapı. Şehirlerde dolaşırken, geçmiş ve günümüz yapısının kaynaştığını ve yükselen modern apartmanların yanında tarihi yerlere de rastlayabilirsiniz.”