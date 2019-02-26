Elon Musk’a bir tweet davası daha

SEC, 19 Şubat’ta Tesla’nın üretim rakamlarıyla ilgili yanıltıcı bilgi verdiğini öne sürdüğü Musk’ın anlaşma hükümlerini ihlal ettiği iddiasıyla dün akşam ikinci kez mahkemeye başvurdu.

Musk’ın dava konusu Twitter mesajı ise şu şekilde: “Tesla, 2011’de sıfır araba üretti, 2019’da 500 bin civarında üretecek”

​Musk ayrıca bu tweetten birkaç saat sonra da “2019 sonundaki yıllık üretim oranını kastettim. Muhtemelen 500 bin civarında. Yani haftada 10 bin araba. Bu yıl için teslim ettiğimiz araba sayısının 400 bin civarında olması bekleniyor” diyerek düzeltme yaptı.

GEREKÇE ‘AVUKATINDAN İZİN ALMADI’

Amerikan Sermaye Piyasası Kurumu ile Musk arasında varılan anlaşma uyarınca Güney Afrikalı işadamının şirket avukatlarının onayı olmadan Twitter mesajı atması yasak.

SEC’in mahkeme başvurusunda Musk’ın “bu yanıltıcı mesaj için” avukatlarından izin alma gereği duymadığı” belirtildi.

Tesla yönetimi Musk’ın izin girişiminde bulunmadığını kabul etti, ancak mesajın bir hafta önce kamuoyuna açıklanan şirket verilerine dayandığını duyurdu.

Guardian gazetesine göre, SEC’in son başvurusu üzerine yeni bir duruşma yapılabilir.

Bu durumda, yargıç, Musk’ın anlaşma hükümlerini gerçekten ihlal edip etmediğine karar verecek.

İLK DAVASI DEĞİL

Twitter’da 24 milyon takipçisi olan Musk’a SEC tarafından daha önce de dava açılmış ve mahkemenin mesajın yanıltıcı olduğuna hükmetmesinin ardından ünlü işadamı ceza almıştı.

Musk, geçen yıl Tesla hisselerini geri toplamak için gerekli mali kaynağı bulduğuna dair mesajı nedeniyle 20 milyon dolar para cezasına çarptırılmış ve şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığı’ndan ayrılmak zorunda kalmıştı.

Ayrıca, Tesla’ya da 20 milyon dolar ceza kesilmişti.

Olayın ardından Twitter’da “SEC’e saygı duymuyorum” diyen Musk, mesajının, ödediği 20 milyon dolarlık kişisel cezaya ‘değdiğini’ söylemişti.