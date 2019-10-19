Facebook yüz tanıma teknolojisi nedeniyle 35 milyar dolar ceza ile karşı karşıya

Facebook’un kullanıcılar için kolaylık sağlaması için oluşturduğu yüz tanıma sismeti başına dert açtı. Facebook, Illinois'te yüz tanıma verilerinin kötüye kullanılması iddiasıyla ilgili olarak 35 milyar dolarlık bir davanın açılmaması için yaptığı mücadeleyi kaybetti. webtekno’da yer alan habere göre; Davanın açılmaması için başvuruda bulunan Facebook'un talebi hâkimler tarafından reddedildi. Karara göre dava görülmeye devam edecek.

CEZA 35 MİLYAR DOLARA ULAŞABİLİR

Açılan davada, davacılar Facebook’un “etiketleme önerileri” teknolojisinde, kullanıcıların yüklediği fotoğraflarda verilerin ne kadar süre saklanacağını ve hangi amaçlarda kullanacağının da bilinmediği, hangi amaçlarda kullanacağının da bilinmediğini söylüyor. Facebook, kullanıcı başına 1.000 dolar ile 5.000 dolar arasında bir ceza ile karşı karşıya kalabilir. 7 milyon insanın bu olaydan etkilendiği düşünüldüğünde şirket, 35 milyar dolara kadar tazminat ödeyebilir.

“TELEFONLARIN KİLİDİNİ AÇMAK MÜMKÜN”

Davayı yürüten hakimlerden birisi, “Haziran 2011’den beri mevcut yüz veritabanının yardımıyla kullanıcının yüklediği fotoğrafta olabilecek kişilerin etiketlenmesi öneriliyor. Biyometrik kilide sahip cep telefonlarının kilidini açmak için kullanılabileceğini mümkün görüyor.” şeklinde dava hakkındaki görüşlerini belirtti.

“GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE KENDİMİZİ SAVUNACAĞIZ”

Facebook sözcüsü, konu hakkında sorulan sorulara cevap olarak “Facebook, insanlara her zaman yüz tanıma teknolojisinin kullanımından bahsetti ve kendileri için kullanılıp kullanılmayacağı konusunda seçme şansı verdi. Seçeneklerimizi gözden geçiriyoruz ve güçlü bir şekilde kendimizi savunmaya devam edeceğiz ”dedi.