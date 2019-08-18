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Diyanet: İnternetten izinsiz film, müzik, kitap indirmek caiz değil

İzinsiz olarak indirilen tüm dokümanların ‘hak gasp etmek’ olduğunu söyleyen Diyanet “O alanlarda emek harcayan insanların yeni ürünler üretme konusundaki şevkini kırıyorsunuz” dedi.

Ali Ekber ERTÜRK
06:00 -
Haberler Yaşam
Diyanet: İnternetten izinsiz film, müzik, kitap indirmek caiz değil

Diyanet, internet üzerinden film, müzik, kitap gibi eserlerin, eser sahiplerinden izinsiz indirilmesinin caiz olmadığını açıkladı. Diyanet aylık dergisinde, “İnternetten program, yazılım, kitap, müzik indirmek ve bunları kullanmak helal midir?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Hak ihlalleri elektronik ve bilgisayar dünyasında da yaşanmaktadır. Bu tür haksız davranışlar sadece bireylerin hakkını gasp etmiş olmamakta, aynı zamanda o alanlarda emek harcayan insanların yeni ürünler üretme konusundaki şevkini kırmakta, bu da kamu hakkı ihlaline dönüşmektedir. Bu sebeple birer emek mahsulü olarak internet ortamına geçirilmiş olan her türlü program, yazılım, kitap, müzik vb. ürünleri ilgililerin izni olmadan elde edip kullanmak caiz değildir.”

Son güncelleme: android-time 02:32 18.08.2019
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