1500 hakim ve savcıya ankesör soruşturması!

SAVCILIKLARIN İLK HEDEFİ TSK'DAKİ KRİPTO FETÖ YAPILANMASIYDI

‘ANKESÖR' SORUŞTURMASINDA SIRA YARGIDAKİ TEMİZLİĞE GELDİ

1 – Fetullah Gülen'in… 8- 29 Ocak 2005 tarihinde Milliyet Gazetesi'nden Mehmet Gündem'e Pensilvanya'da verdiği söyleşi mart ayında kitap olur. Gazeteci Gündem röportajlarda yer almayan bazı cevapları, “Fetullah Gülen'le 11 Gün” kitabında okuyucusuyla paylaşır. Mehmet Gündem, “İstihbaratınız gerçekten kuvvetli mi?” diye sorar yanıt açıktır: “Benim şahsi bir istihbaratım yok. Fakat bir Türk vatandaşı olarak, milletimin kaderiyle yakından alakadarım. Ben ulaşabildiğim herkesi dinliyorum, değişik gazetelere, haberlere, internetten gelen bilgilere bakıyorum. Bu arada öyle kulağı delik insanlar vardır… Bunlar mazur görülüyor da bazı kuşların bana da haber verebileceği neden istğrab ediliyor (garipseniyor).”

14 yıl önce Gülen ‘kuşlarım var' diyor. Yıllar sonra bu ‘kuşlar' devletin her kurumunu ele geçiriyor ve darbeye kalkışıyor. Daha bitmedi… 2005'ten 10 yıl öncesine 1995'e gidelim… FETÖ elabaşı ‘Ehlibeyt sohbeti' adı altında yayınlanan bir videosunda şöyle diyor: “Gaziosmanpaşa hadiseleri (12 Mart 1995 Gazi olaylarını kastediyor) olmadan evvel Türkiye'nin her yerinde böyle patlama olacağını 1.5 ay evvel ben devletin başındaki en yakınına verdim. 20-30 sayfalık rapor. Verdim ve bekledim ki devletin başındaki insanlar bu mevzuda bir çare ararlar. Sonra hata ettiğimi anladım. Mesela bu medyaya verilebilirdi.” Yani darbe girişiminden 21 yıl önce Gülen'e ‘devletin' içinden bilgi yağıyor. Kimse görmüyor… Bugün… Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan gibi isimler örgütün ‘kılcal damarlarına' girmiş durumda. Mücadele ediyorlar, taviz vermiyorlar…

Nasıl mı? Devam edelim…

2 – DÖRT YARGITAY ÜYESİNİN TELEFONLARI İNCELENİYOR

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde iki yıl sonra savcılıklar, Fetullahçı Terör Örgütü'nün TSK'daki kripto (gizli-mahrem) yapılanmasını ortaya çıkaran ankesör soruşturmasına başladı.

Örgütün, TSK'daki binlerce kripto üyesini araştırdı, operasyon yaptı. Dün Habertürk'ten Fevzi Çakır imzalı haberden öğrendik: “TSK'da şu ana kadar 756 ankesör operasyonu gerçekleşti. 11 bin 590 kişi hakkında işlem yapıldı. 4 bin 100 tutuklu var…” Şimdi… Askeriyenin içinde var da başka kurumlarda kripto yok mu?

KRİTİK KONUMDAKİLER

Örgütün, TSK'nın yanı sıra savunma, emniyet ve yargıda kritik konumda bulunan ve ‘mahrem' olarak nitelendirilen kripto elemanlarını da ankesörlü/sabit hatlardan aradığı tespit edildi. Dört Yargıtay üyesi ve 1500'e yakın hakim-savcının soruşturulduğu öğrenildi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun o hakim ve savcılarla ilgili raporlarının ardından harekete geçileceği belirtildi.

Peki bu soruşturmalardaki kriterler neler? ByLock'tan sonraki en önemli ‘istihbarat' çalışması ‘Ankesör' soruşturmasında nelere dikkat ediliyor?

3 – 7 milyon satır HTS tek tek incelendi

Ankara Cumhuriyet Başsav­cılığı'nın, TSK personelinin mahrem imamlarla irtibatları kapsamındaki soruşturmalarında şu ana kriterleri baz aldığı ifade edildi:

ARAMA SAYISI: 5-8 arama sayısı soruşturma kriteri olarak belirlenmiştir.

PERİYODİKLİK: Kriptolarla gö­rüşmeler… 5 gün, 1 ay, 3 ayda bir gibi belirli bir periyodiklikte aranma.

KONUŞMA SÜRESİ: 7 milyon satır HTS incelemesinde örgüt üyeleri­nin görüşmeleri 20-55 saniye sürüyor.

ARANAN BÜFE SAYISI: Birden fazla büfeden arama yapılması gerekti­ği. Tek büfeden bağ kurulamıyor.

YARDIMCI KRİTERLER DE ŞUNLAR

ARDIŞIKLIK: Aynı kuvvet, statü, bir alt rütbe, bir üst rütbe veya aynı rütbe ile arama önemli tespit…

ŞİFRELEMELER: Son iki rakamı yer değiştirme. Örneğin 41 yerine 14 olarak kayıt etme, son iki rakamı 99'a tamamlama (61 yerine 38 olarak kayıt edilme), son rakamı 9 veya 10'a tamamlama (4 yerine 5 veya 6 olarak kayıt etme).

KAMU ARAMASI: Asker kişiyi aradıktan sonra herkes tarafından bilinen kamusal numaraları arama.