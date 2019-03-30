ABD Senatosu’na S-400 tasarısı sunan 4 senatör FETÖ-YPG destekçisi!

RUSYA'DAN ALMAK İSTEDİĞİMİZ SAVUNMA SİSTEMİ ABD'NİN ANA GÜNDEMİ…

TÜRKİYE KARŞITI TASARI SUNAN 4 SENATÖRÜN FETÖ VE PKK'NIN HAMİSİ…

1 – Türkiye, yarın yerel seçimlere gidecek……31 Mart sonrası ise tekrar ana gündeme dönecek… Türkiye'yi dış politikada, S-400'ler ve Suriye, iç politikada da ekonomi zorlayacak. Peki seçime iki gün kala ‘stratejik ortak' ABD'de neler yaşandı? ABD'li senatörler, Trump yönetimi, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemini almayacağını doğrulayana kadar Ankara'ya F-35 savaş uçaklarının teslimatını yasaklayan bir tasarı sundu.

Tasarıyı sunan 4 senatörden ikisi Demokrat, ikisi de Cumhuriyetçi. Hem Demokrat senatörler Jeanne Shaheen ve Chris Van Hollen hem de Cumhuriyetçi senatörler James Lankford ve Thom Tillis, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi satın alma planı konusunda sert eleştirilerde bulundu.

‘HEM S-400 HEM F-35 OLMAZ…'

Senatörler NATO üyesi olan Türkiye'nin hem S-400 hem de F-35 alamayacağını iddia etti. Tasarıyı kaleme alan 4 senatörden biri olan Demokrat Senatör Jeanne Shaheen “Rusya'nın bir NATO ülkesinde ABD uçaklarına ve teknolojisine erişim sağlaması ihtimali ciddi bir ulusal ve küresel güvenlik riskidir” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE, ABD'YE ZARAR VERİYOR”

Cumhuriyetçi Senatör James Lankford da “NATO ve ABD'nin çıkarlarına her fırsatta zarar veren otoriter bir lidere sahip olan Türkiye'nin, Rusya ile yakın bir savunma işbirliğini amaçlaması endişe verici” dedi. ABD'nin politikasında bir değişiklik olmadığını anlıyoruz. Ancak……Bu tasarıyı senatoya sunan 4 isimle ilgili arşive dönünce çarpıcı portreler karşımıza çıkıyor. Devam edelim…

ABD'deki FETÖ lobisiyle sık sık görüşen senatör

2 – Demokrat PartiNew Hampshire Senatörü Jeanne Shanen… Amerika'daki FETÖ'cülerle sık sık bir araya geliyor. Shaheen'ın albümünde örgüte bağlı Türk Kültür Merkezi'nin temsilcilerinden Eyüp Şener ve Türki Amerikan Dernekleri Konseyi Başkanı Furkan Koşar da yer alıyor.

Shanen'i bir de Türkiye ziyaretinden hatırlıyoruz. 29 Haziran 2018'de, AKP Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşen, sonrasında da Suriye'nin kuzeyindeki Menbiç kentini ziyaret eden iki ABD'li senatörden Shaheen'in bir başka Türkiye karşıtı faaliyeti de şöyleydi: Fetullahçı Terör Örgütü ile irtibatlı oldukları gerekçesiyle İstanbıl'da tutuklanan ABD konsolosluk çalışanlarına destek için ABD'de 14 senatör Başkan Trump'a Türkiye'ye baskı yapması talebiyle mektup yazmıştı. İşte bu 14 imzacıdan birisi de Jeanne Shanen'di.

ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'ın tutuklu yargılanmasına tepki gösteren, Shaheen, Brunson'ın serbest bırakılmaması halinde 2019 bütçe yılı kapsamında Türkiye'ye ekonomik yaptırım uygulanmasını da talep etmişti.

Firari basketçi Kanter için ‘Dualarım seninle' demişti

3 – Oklahamo Senatörü James Lankford…… 2017'de FETÖ firarisi ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yakalama kararı çıkarılan basketbolcu Enes Kanter, Romanya'da gözaltına alınınca, Türkiye'yi suçlamıştı. James Lankford, Oklahoma'da oynayan Kanter'i, Romanya'dan kurtarıp, Amerika'ya getiren iki kişiden biriydi. Kanter için Twitter mesajında dua ettiğini de paylaşmıştı. ABD'deki FETÖ'nün siyasi ayağını yürüten Bilal Ekşili de senatörün görüştüğü isimlerden.

FETÖ'cülere sahip çıkmak için Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını isteyen Senatör James Lankford ile ilgili önemli bir ayrıntı daha……FETÖ'nün himmet paralarını ‘hediye' olarak verdiği Amerikalı senatörlerden biri olduğu iddia edilmişti.

Erdoğan, Gülen'i istediğinde karşı çıkan isim Tillis olmuştu

4 – 16 Kasım 2017…… Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Komisyonu, ABD Kongresi'nde, ‘Temizlik Operasyonunun Mahkumları: Türkiye'de Hukukun Zayıflamasının Kurbanları' başlıklı oturum düzenler. Kuzey Carolina Senatörü Thomas Tillis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye'nin iadesini istediği FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve rahip Andrew Brunson için, “Papazı istiyorsanız papazı verin” demesini eleştirmişti. Tillis, “Bu adalet değil, fidye istemektir. ABD bir NATO müttefikinden bu tür bir yaklaşım beklemez” diye konuştu.

Tillis, Erdoğan'ın, ‘haksız ve kantsız olarak mahkum edilen' Brunson karşılığında, ABD'nin hukukun üstünlüğü ilkesini görmezden gelerek bu ülkede özgürce yaşayan birini sınır dışı etmesini istediğini söylemişti.

FETÖ'nün 2011 yılında Türkiye ve Azerbaycan turuna katılan senatörlerden biri olan Tillis, 2015'te FETÖ'nün ABD'deki çatı derneği Türki Amerikan Birliği'nin (TAA) geleneksel kurultayında da yer aldı. Örgütün ABD'deki lobicilerinden Faruk Taban, Senatör Tills ile aynı karede yer aldı.

Hollen: Kürtler'e destek vermek ABD'nin görevi

5 – Tarih 14 Mart 2018… Senatör Chris Van Hollen, Kurdistan24 sponsorluğunda Washington'da bir konferansta konuşuyor. Uluslararası toplumun Türkiye'nin Afrin'e yönelik askeri operasyonuna sessiz kalmaması gerektiğini vurguluyor. Baas rejiminin Kürtlere karşı gerçekleştirdiği soykırım vvesilesiyle düzenlelen konferansta konuşan, Chris Van Hollen, “Kürtlere destek vermek Amerika'nın görevidir. Çünkü Kürtler olmaksızın terörle mücadeleyi başarılı bir şekilde yürütmemiz çok zor” demişti. Halepçe katliamı sonrası döneminde ‘Kürdistan'ı ziyaret ettiklerini ve katliamla ilgili hazırladıkları raporu ABD Temsilciler Meclisi'ne sunmalarına rağmen, Irak'ın ABD'nin yeşil kuşağında bulunduğu için hazırladıkları raporla ilgili herhangi bir girişimde bulunmadığını iddia etmişti.