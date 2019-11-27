Ertuğrul Özkök Balyoz Bavulunu niye hafifleştirdi

✔ Hürriyet yazarı Özkök, “Saray'a giden CHP'li” kulisini servis eden ismi Mehmet Baransu'ya benzetti

✔ Kendisini köşe yazarı yapan Rahmi Turan'ı da bilgiyi servis eden isim üzerinden hedefe koydu

✔ Unuttuğu ise… Mehmet Baransu'nun ‘bavuluyla' TSK'nın yurtsever subaylarına indirilen ‘Balyoz'du

✔ Bir ‘kulis' servisle, terör örgütünün sahte üretim belgeleri arasında bağ kurmak kime hizmet eder

“Rahmi Abi önceki gün dedi ki… ‘Kaynağıma güvenmemeliydim…' Ama dünkü yazısında ‘Talat bugüne kadar ne verdiyse doğruydu, beni ilk defa yanıltıyor' diyerek ona güvenmeye devam ediyor. Anlaşılan ikisi ‘iki kandırılmış' masum olarak suçu ‘CHP'li kaynağın' üzerine yıkmaya ant içmişler… İyi de Talat arkadaş, ortada şöyle de bir durum yok mu… Sen gidiyorsun ‘net şekilde yalanlanan' bir iddiaya değil, ‘bir şekilde doğrulanana' itibar edip bu palavrayı, hem de dostun diye bildiğin üç gazeteciyle servis ediyorsun… Bir taşla kaç kuş… Hem Cumhurbaşkanı'na kumpas, hem ana muhalefet başkanına… Söyler misin senin, insanları bavulla kafesleyip şimdi kendisi kafeste olan o çocuktan ne farkın var… Elinde bir tek bavulun eksik be arkadaş… ”

AHMET HAKAN'A DESTEK Mİ?

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, “Elinde bir tek tekerlekli bavulun eksik be arkadaş” başlıklı yazısında Talat Atilla'yı, Taraf'ın ‘bavulcusu' Mehmet Baransu'ya benzetmiş… Yani… “Saray'a giden CHP'li” bilgisini Rahmi Turan'la paylaşan Atilla, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni 2010 yılında felç eden, Fetullahçı kumpas gibi bir eyleme kalkışmış… Talat Atilla ‘bavulsuz istihbarat' verdi ya… Tamam ‘yalan' bilgi… Tamam, ‘servis'… Ancak…

Ertuğrul Özkök, 40 yıldır tanıdığı Rahmi ‘ağabeyinin' böylesi bir kumpasın içinde olduğunu nasıl rahat yazabildi? Ya da… Konuyu ilgi çekmek için neden ‘bavul'a kadar getirdi? Arkadaşı, Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'a destek olmak için mi Talat Atilla üzerinden Rahmi Turan'ı bir kez daha hedefe koydu? Oysa… Özkök'ün köşe yazarı olmasında Rahmi Turan'ın payı çok büyük! Nasıl mı?

“ÖZKÖK'Ü KÖŞE YAZARI YAPTIM”

Bu yazıyı okuyunca Rahmi Turan'ı aradım… Londra'da tedavisi sürüyor… Ertuğrul Özkök'ün yazısını paylaştım, şaşırdı! Şu anektodu paylaştı: “1989-90 arasında Hürriyet'in yayın yönetmeni olduğumda Ankara bürosundan istifalar oldu. Özkök de beni aradı ve ‘İstifa etmem gerekiyor mu?' diye sordu. Ben de devam etmesini istedim. O günlerde ‘Ankara Notları' geçiyordu Özkök… Sütun açtım, köşe verdim… Bu yazısını kendisine yakıştıramadım. Özür diledim, yanlış olduğunu kabul ettim. Daha başka ne yapmam gerekiyordu?”

Geçelim ‘bavul' ve hikayesine…

Unutmayın: FETÖ, Türkiye tarihinin gördüğü en tehlikeli istihbarat örgütü

Örgütün adı:

Fetullahçı Terör Örgütü.

Örgütün üyeleri:

Asker, polis, hakim, savcı, gazeteci

Eylemleri: 1

2 Haziran 2007'den 15 Temmuz 2016'ya kadar, Ergenekon, Balyoz ve benzeri davalarla Türkiye Cumhuriyeti'ne kumpas kurmak!

Ertuğrul Özkök'ün ‘hafifletmeye' çalıştığı Mehmet Baransu'nun bavuluyla, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurtsever subaylarına ‘Balyoz' indirildi!

Hatırlayın…

Tarih 20 Ocak 2010… Taraf Gazetesi'nde Mehmet Baransu imzalı ‘Balyoz' manşetinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir talep gelir. Baransu, elindeki CD ve DVD'leri vermek istediğini söyler.

21 Ocak 2010 tarihli İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı tutanakta şöyle denir:

“… Mehmet Baransu başsavcılığımıza başvurarak haberlerde geçen konuların 4 adet DVD'de bulunduğunu belirtip bunları vermek istiyor.”

Baransu, 30 Ocak 2010'da da bavulla belgeleri teslim eder.

Bunun “Saray'a giden CHP'li” kulis haberiyle bir benzerliği var mı?

Ortada, Cumhuriyet'e vurulmuş bir darbe var ve siz bunu ‘kulis'le özdeşleştiriyorsunuz.

O zaman…

Özkök'ü en yakın iki arkadaşı mı etkiledi?

Hürriyet yazarı konuyu öyle bir noktaya taşıdı ki… Ortada bir örgüt var, örgütün üyeleri hareket halinde ve kumpaslar hazırlanıyor! Bazı gazeteciler de buna alet oluyor!

Pes doğrusu…

Gerçeği unutmamak gerekiyor: Türkiye, tarihinin en büyük ve en tehlikeli istihbarat örgütüyle mücadele ediyor! Ertuğrul Özkök ise ‘Bavul'un ağırlığını hafifletmek için ‘kulis' haberini farklı noktalara taşıyor.

Neden taşıdığına dair bir fikrim yok!

Aklıma ilk gelen ise… Acaba bir dönem Fetullah'ın operasyonlarını köşelerinden, televizyon ekranlarından ‘Bağırsaklar temizleniyor' diye haykıran arkadaşlarının etkisinde mi kaldı?

Belki de…

Rahmi Turan'ın ‘özür' yazısını okumadan… Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grupta,“Bugünkü yazısında galiba özür diliyor. Bizden de dilemiş, teşekkür ederiz” cümlelerini duymadan ‘Kraldan çok kralcı' olduğu için üzülmüştür!