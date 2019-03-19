Karargah kumpasçısı o MiT’çi şimdi nerede?

TSK'YA KURULAN İLK KUMPASLARDAN BİRİ OLAN ‘KARARGAH EVLERİ' SIRRINI KORUYOR…

DÖNEMİN MİT MÜSTEŞARI VE YARDIMCISI, SÖZDE BELGEYİ ELEMANLARINA HAZIRLATTI…

12 YIL ÖNCE 34 ASKER VE SİVİLİ HEDEF ALAN SAHTE ŞEMAYI HAZIRLAYAN MİT'Çİ KAYIP…

1- Tarih 29 Mart 2007…MİT Müsteşarlığı, 29 Mart 2007'de, Genelkurmay Başkanlığı'na ‘gizlilik dereceli' 5 sayfalık bir belgeyi elden teslim eder. Belgenin numarası ‘08.0301'dir… Oradan da Hava Kuvvetleri'ne teslim edilen belgenin ilk iki sayfası ‘Karargah Evleri'nin ne olduğunu, bir sayfası ‘Karargah Evleri' yapılanmasının şemasını, iki sayfası da ‘Karargah Evleri' yapılanmasında yer alan kişileri anlatmaktadır. 5 sayfalık belge üzerinde herhangi bir imza ya da not bulunmamaktadır. Belgenin sol köşesinde ‘Çok Gizli', ‘Komünist İşçi Partisi/Karargah Evleri', altında ise ‘Bu bilgiler hassas kaynaktan elde edilmiştir. Bu bilgilerin kontrollü kullanılmaması halinde kaynağın hassasiyeti zedelenebilecektir' yazmaktadır. ‘Hassas kaynak kim?' vurgumuzun altını çizelim ve devam edelim…

BELGEDE DELİL BULUNAMAZ

Belgede imza yoktur ama Genelkurmay'a teslim edilen nüshanın kapak yazısında dönemin MİT Müsteşarı Emre Taner'in imzası vardır. TSK içinde görev yapan bazı subaylarla İşçi Partili bazı yöneticilerin ‘illegal' bir hareket içinde olduğu aslında belge olmayan ‘bilgi notu'nda yer alır. 31 Mayıs 2008'de Hava Kuvvetleri Askeri Savcılığı, MİT'in hazırladığı belgeyi soruşturmaya başlar… Soruşturmanın başında Hava Kuvvetleri Askeri Savcısı Ahmet Zeki Üçok vardır. Savcı Üçok, MİT'ten gelen iddiaları, inceler ve kanıt bulamaz! Her şey bir ziyaretle başlar. Devam edelim…

Ölü yıkayıcısı örgüt lideri altında da kurmaylar…

2- Ahmet Zeki Üçok ve yardımcısı Üsteğmen Evren May Doğru, bilgi alabilmek ve delillere ulaşmak amacıyla MİT'e gider. Burada MİT Müsteşar Yardımcısı Afet Güneş ile görüşürler. Ellerindeki bu bilgileri veren ‘hassas kaynakla' görüşmek isterler ama boş dönerler!

Üçok, MİT gibi bir kurumun, bu türden iddiaları ortaya atabilmesi için, elinde sağlam bir duyum, bir belge, bir delil ve bir fotoğraf olması gerekir diye düşünür. MİT'ten dişe dokunur bir bilgi edinilemeyince ‘Karargah Evleri' şemasındaki 34 kişiyi Hava Kuvvetleri araştırmaya başlar. Ahmet Zeki Üçok soruşturma sırasında zaman zaman İstanbul'a, Savcı Zekeriya Öz'e de gider. Çünkü Öz de soruşturmanın ‘sivil' kanadını yönetmektedir! MİT'in ‘Bilgi Notu'ndaki isimler gözaltına alınır ama aralarında irtibat bulunamaz! Üçok soruşturma sonucunda şu tespiti yapar: Karargah Evleri, MİT'in bulup buluşturduğu başında İbrahim A. adlı bir ölü yıkayıcısının, Münire Ö. adlı okuma yazma bilmeyen yaşlı bir kadının altında da kurmay albaylar ve pilotların olduğu bir ‘örgüt'…… Peki bu örgütü ‘kuran' hassas kaynak kimdir?

MİT Müsteşar Yardımcısı Afet Güneş:

İşçi Partisi içine eleman sızdırdık ‘Karargah Evleri' belgesini yazdık

3- Hava Kuvvetleri eski Askeri Savcısı Ahmet Zeki Üçok, 10 yıl önce yürüttüğü soruşturmanın ayrıntılarını SÖZCÜ'yle paylaştı: “… ‘Karargah Evleri Belgesi' MİT gibi önemli bir kurumdan gelince içerisinde yer alan bilgileri teyit için askeri savcılık olarak çok ayrıntılı bir soruşturma yürüttük. Belgede adı geçenlerin kendilerinin ve üçüncü halkaya kadar akrabalarının iletişim bilgilerini, tüm askeri dosyalarını, çalışma arkadaşları ve diğer isimli dosyalarda yer alan şüpheliler ile olan ilişkilerini inceledik. Hatta İşçi Partisi'nin içerisine gizli soruşturmacı bile soktuk. Ankara, İstanbul savcılıklarına, emniyet müdürlüklerine yazılar yazdık. Ancak… İddialarını doğrulayacak hiçbir bilgi, belge, bulunamadı. Bunun üzerine MİT Müsteşar Yardımcısı Afet Güneş ile görüştüm. Yaptığımız soruşturmayı anlattım. Kendisine ‘Çok ayrıntılı soruşturma yürütmemize karşın tek bir delil olmadığını' söyledim.”

‘ÖLÜM KORKUSU VARMIŞ'

“Bunun üzerine Afet Güneş, ‘Bize bu bilgileri İşçi Partisi içerisinde olan çok önemli elemanımız verdi. Karargah Evleri belgesinde yer alan bilgileri İşçi Partisi içerisindeki elemanımız söyledi, ben yazdım' dedi. Bilgileri aktaran MİT mensubunun kim olduğunu sorarak ifadesini almak istediğimde ise ‘Öldürülme korkusu yaşadığını bu nedenle ifade vermesinin doğru olmadığını, zaten MİT mevzuatı gereği de izin vermeyeceklerini' söyledi. ‘Karargah Evleri'nin FETÖ tarafından hazırlanmış bir kumpas olduğu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 8 Eylül 2014 tarihli ‘kovuşturmaya yer olmadığı kararı' ile ortaya çıktı.”

MiT'çi Afet Güneş artık konuşmalıdır

4- Askeri Savcı Ahmet Zeki Üçok'un yanıt beklediği sorular:

– Şimdi burada en önemli nokta bir FETÖ kumpası olduğu ortaya çıkan Karargah Evleri soruşturmasına ait MİT'in hazırladığı ‘Bilgi Notu'nu Afet Güneş Hanım'a yazdıran çok önemli MİT mensubu (hassas kaynak) kimdir?

– ‘Hassas kaynak' halen MİT'nın içerisinde görev yapmakta mıdır?

– FETÖ talimatları doğrultusunda hazırladığı Karargah Evleri Kumpası nedeniyle MİT içerisinde hangi makamlara kadar yükselmiştir?

– Sayın Afet Güneş bu soruların cevaplarını, hemen hiç vakit geçirmeden yetkili savcılıklara bildirmelidir.