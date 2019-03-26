Martı, Kurt, Kartal ve Tilki darbe planlarıyla tasfiye başlayacaktı

FETÖ'nün 2010'da hayata geçirmediği kumpasını SÖZCÜ açıklıyor

FETÖ'NÜN SAHTE AYIŞIĞI, SARIKIZ, YAKAMOZ, KAFES PLANLARINI TÜRKİYE DUYMUŞTU…

ANCAK… 1426 ASKERİ HEDEF ALAN MARTI, KURT, KARTAL VE TİLKİ İLK KEZ YAZILIYOR…

1 – İlk kumpas Şemdinli'de, 9 Kasım 2005'te yapıldı… Sonrasında Özel Kuvvetler Komutanlığı'na sıçradı ve 2006'da ‘Atabeyler' operasyonuyla subaylar cezaevine konudu. 12 Haziran 2007'de de NATO destekli Fetullahçı örgüt, Ergenekon sürecini başlattı. İki yıl sonraysa ‘Kafes Eylem Planı', ‘Poyrazköy Davası', ‘Amirallere Suikast', ‘İnternet Andıcı' ve Erzincan'daki ‘Ergenekon Davası'yla süreç devam etti. Ve esas hedefe gelindi. 2010 Nisan ayında ‘Balyoz', ‘İstanbul Askeri Casusluk', ‘İzmir Askeri Casusluk' operasyonlarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) darbe vuruldu! Bu arada yan soruşturmalar da sürüyordu. 2011'de Odatv, Fenerbahçe ve Aziz Yıldırım'a kurulan kumpas ve…7 Şubat 2012'de MİT krizi derken 17-25 Aralık'a gelindi…

Türkiye tam anlamıyla operasyonlar ülkesi olmuş, Sarıkız, Ayışığı, Yakamoz vs… gibi isimlerle sözde darbe planları hazırlanıp TSK içindeki milli unsurları tasfiye süreci hızlanmıştı. Bu arada bu sahte belgeler, hep imzasız ihbar mektupları, CD'ler üzerinden devlet kurumlarına gönderilmişti. Özellikle Ergenekon sürecinde MİT'e giden ve MİT'ten de Genelkurmay'a, Başbakanlığa iletilen sarı zarf ve CD'lerle düğmeye basılmıştı..

Şimdi geliyoruz bugüne kadar hiç yazılmamış ve ayrıntılarını bu köşede öğreneceğiniz bir kumpasa… İki gün Fetullahçılık denilen örgütle ilgili hiç duymadığınız bilgileri sizlerle paylaşacağım!…Devam edelim…

‘Asimetrik darbeye dayanan devrim' modeli uygulanacakmış!

2 – Tarih 19 Nisan 2010… Mert Akın adında meçhul biri, MİT Müsteşarlığı'na “Deniz Teğmen Ülkü Öztürk'e ait bilgisayarların hard diskinden elde ettiğim bilgi ve belgelerin bir kopyasını 13.74 GB olarak 3 DVD halinde kurumunuza gönderiyorum. Bu DVD'ler içerisinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı merkezli Ergenekon yapılanmasına ait detaylı bilgiler mevcuttur” diye yazar ve… Mektup ve 3 DVD'yi kargoyla gönderir. Söz konusu ihbar mektubu ve ekindeki DVD'ler, 10 Haziran 2010'da MiT Müsteşarlığı tarafından Genelkurmay Başkanı Org. İlker Başbuğ'a elden teslim edilir. Peki bu ihbar mektubu ekinde neler vardır? Kaç kişi hedeftedir? DVD'lerin içeriklerinde bin 426 albay, üsteğmen, teğmen ve astsubayın isimleri yer almaktadır. Bu isimlerin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde ‘Martı Kuvvetleri', Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde ‘Kurt Kuvvetleri', Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde ‘Kartal Kuvvetleri' ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde ‘Tilki Kuvvetleri' kod adıyla hareket ettikleri iddia edilir. Bu yapılanmaların Ergenekon benzeri illegal yapılanmaya benzediği ve askerlerin ‘Devrimci aşırı sol' genel görüşünü benimsedikleri öne sürülür ve şöyle denir:

“AK Parti hükümetini iktidardan uzaklaştırmayı kendilerine öncelikli amaç edinen yapılanma, hücresel, bölgesel ve hiyerarşik olarak teşkilatlanmıştır. Amaçları şudur: ‘Asimetrik darbeye dayanan devrim' modeliyle az sayıda kişi kullanarak tüm devlet ve ordu yönetimini ele geçirmek… Hükümeti devirmek…” Bu cümle size hiç yabancı gelmedi değil mi? Hatırlayın…

Fetullahçılar, TSK içindeki ‘Martı', ‘Kurt', ‘Kartal' ve ‘Tilki' kuvvetlerinin darbeyi böyle yapacağını ihbar etmiş. Peki 15 Temmuz 2016'daki o hain gecede ne olmuştu? ‘Az sayıda kişi kullanarak' darbe yapmak istemişlerdi! Yapacaklarını, TSK'nın ‘milli' unsurlarına yamamaya çalışmışlar. Sadece bu değil! Madde madde anlatalım…

FETÖ kendi yol haritasını milli subayları yok ederek uyguladı

3 – Şimdi geliyoruz, bu hayvan isimlerinden oluşan ‘kuvvetlerin' sözde neler yapacaklarına. Fetullahçı örgüt, TSK'da darbe yapmak için harekete geçecek askerlerin planlarını da şöyle anlatmış o ihbar mektubunda:

– Tüm devlet erkanının Kara Harp Okulu'nda katılacağı bir toplantı esnasında öldürülmesi eylemi…

– Hava Kuvvetleri bünyesinde, İzmir Çiğli'de konuşlu unsurlar merkezli olarak bir eğitim uçağının düşürülmesi. Kürt kökenlilerin zan altında bırakılmas. Üst düzey bir komutana suikast düzenlenmesi vb… gibi hazırlıkların yapılması.

– AMİRALLERE SUİKAST BENZERLİĞİ: Deniz Kuvvetleri'nde, Oramiral Eşref Uğur Yiğit ve Oramiral Metin Ataç'ın yakın takibe alındığı, Yiğit'in zehirlenmesi maksadıyla fizibilite çalışması yapıldığı…

– KAOS EYLEMLERİ BENZERLİĞİ: Akdeniz Bölge Komutanlığı sorumluluk sahasında Özel Kuvvetler Komutanlığı sivil personeli de kullanılarak geçmişteki gibi sokak eylemleri benzeri eylemleri yapabilecek kapasitenin olduğu.

– DİNLEME VE GÖRÜNTÜLEME BENZERLİĞİ: Karşı cinsin ve karşı cinse olan ilginin kullanılmasına yönelik olarak bir kısım personelin ses ve video görüntüsünün kaydedildiği……

– BYLOCK KULLANMA BENZERLİĞİ: Gizliliğe önem verilerek ikinci telefon ve canlı kurye kullanma iletişim vasıtalarının kullanıldığı.

– HİMMET TOPLAMA BENZERLİĞİ: Aylık periyotlarla aidat toplandığı, paranın ortak kasada muhafaza edildiği, buraya sivillerden de kaynak sağlandığı hususları…

– KOD ADI KULLANMA BENZERLİĞİ: Örgütlenmede Hava Kuvvetleri'nde ‘Irkçı, Türkçü, Şamanist' özellikler görüldüğü, diğer kuvvetlerde de ‘Yoldaş, Anda, Gökkurt, Cücü Beyi, Kandaş' tabirlerinin kullanıldığı… tespit edilmiştir…

MİT'e gelen ihbar mektubuna göre, Fetullahçılar kendilerinden olmayanlara kendi yaptıklarını monte etmiş. ByLock, himmet, kod adı vs… Gelelim hedefe konulardan en önemli isme…

Hedefe konulan Albay Bağcıoğlu Deniz'de Harekat Başkanı oldu

4 – TSK mensubu bin 426 asker içinde ikinci sırada hedefe konulan isim Deniz Kurmay Albay Yankı Bağcıoğlu… SÖZCÜ Gazetesi Ankara Haber Müdürü Emin Özgönül 8 Ekim 2017'de Bağcıoğlu'nu şöyle anlatmıştı: 2011 yılında casuslukla suçlandı, tutuklandı ve 3 yıl cezaevinde yattı. İstanbul Askeri Casusluk Davası'nda yargılandı ve 5 yıl hapse mahkum oldu. Yurt dışına kaçan Savcı Fikret Seçen'in açtığı davanın ‘kumpas' olduğu ortaya çıkınca da beraat etti. Bağcıoğlu, 2016'da YAŞ kararı ile tuğamiralliğe terfi etti ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanlığı'na atandı. Bir zamanlar ‘casus' diye suçlanan Bağcıoğlu, denizaltı kazalarında yardımlaşma, kazazede kurtarma ve ortak tatbikat konusunda ABD ile yapılan anlaşmaya, Türkiye Cumhuriyeti adına imza attı. Bağcıoğlu'nun imzaladığı anlaşma, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakanlar Kurulu üyelerince 11 Eylül 2017 günü imzalanarak yürürlüğe girdi. FETÖ'cü Fikret Seçen'in hazırladığı iddianamede Bağcıoğlu ve 15 üst düzey subay, “Casusluk, fuhuş, şantaj, tehdit, özel hayat ve haberleşmenin gizliliğini ihlal” ile suçlanmıştı.

Peki Yankı Bağcıoğlu, neden ‘Martı Kuvvetleri' operasyonunda değil de sözde ‘İstanbul Askeri Casusluk' çuvalına konulmuştu? Yanıtı yarın. Bu dosyada çok ama çok şaşıracağınız gelişmeler oldu? 15 Temmzu 20016 hain darbe girişiminden sonra ortaya neler çıktı neler? Bekleyin…

YARIN: Genelkurmay, ihbar mektubundaki parmak izini ve şahsı nasıl tespit etti?