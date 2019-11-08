Meral Akşener’in çiğnenen onuru!

✔ Bir avukat, İYİ Parti lideri Akşener'in FETÖ elebaşıyla fotoğrafını canlı yayında gösterdi

✔ Fotoğrafın montaj olduğu ortaya çıktı… FETÖ taktiklerinin sürdüğü bir kez daha kanıtlandı

15 Temmuz 2016'dan bu yana… ABD'deki bazı unsurların desteklediği darbe girişiminden sonra ‘avcı'lar harekete geçti… Bunlar kendilerini ‘en vatansever biziz' diye tanıttı ve Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) karşı yürütülen mücadelenin içini boşalttı? Nasıl mı? Anlatalım:

RUHU DOLAŞAN ÖRGÜT

Bana bir yerde “FETÖ nerede vücut buluyor?” sorusunu yöneltildiğinde yanıtım şu oluyor:

“12 Haziran 2007'de başlatılan Ergenekon kumpaslarında ittifak kurduğu isimlere öğrettikleriyle her yerde vücut buluyor.

FETÖ taktikleriyle yürütülen algı operasyonlarında vücut buluyor…

Yıllarca aynı sudan içtikleri, aynı yemeğe kaşık salladıkları için onlardan öğrendikleriyle hareket edenlerde vücut buluyor…”

Önceki akşama dönelim…

Habertürk TV'de yayınlanan programda, Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel, yanında oturan avukat Fatih Atalay'ın telefonundan bir fotoğraf gösterdi. Fotoğrafı milyonlar gördü!…

İNTERNETTEN ALINMIŞ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'le bir fotoğrafıydı ve internette uzun zamandır dolaşımdaydı.

Sonra…

Programın sunucusuna ulaşan İYİ Parti yetkilileri söz konusu fotoğrafın montaj olduğunu… Akşener'in eşiyle birlikte çekilmiş bir fotoğraf olduğunu söyledi. Moderatör de düzeltmeyi canlı yayında yaptı ve fotoğrafın orijinalini gösterdi. Akşener'in basın danışmanı Murat İde de tepkisini sosyal medya hesabından şöyle dile getirdi:

“UTANMAZ…”

“Hiç utanmadan Habertürk TV'de montaj fotoğrafı gösterip, ‘Bakın Fetullah Gülen'le fotoğrafı var' diyeceksin. Fotoğrafın orijinalinin Meral Akşener ve eşine ait olduğu gözüne sokulunca da yine utanmadan hiçbir şey olmamış gibi kıvıracaksın. Sonra da adamım diye gezeceksin. Utanmaz.”

ŞİŞMEK ÖZÜR İSTEDİ

Gerçek fotoğraf ortaya çıktı ancak fotoğrafı internetten bulan Fatih Atalay hiçbir şey olmamış gibi devam etti. Aydınlık Gazetesi yöneticisi İlker Yücel de “Fotoğrafa gerek yok, siyasal düzlem önemli burada” dedi.

CHP eski Milletvekili Berhan Şimşek dayanamadı ve “Özür dilemeyecek misiniz?” diye sordu. Atalay da Yücel de kısa bir özürden sonra İYİ Parti'nin, CHP'nin, FETÖ'yle ilişkisi olduğunu anlatmaya başladı.

İÇİ BOŞALTILAN DAVALAR

CHP'li Şimşek ısrarla ‘Suyun doğduğu yere bakın” dedi ancak…

İşte mesele bu!…

Siz bir liderin fotoğrafını yayınlayacaksınız ve sonrasında sanki o montaj fotoğrafı siz göstermemiş gibi davranacaksınız……

Sonra da…

“… Biz FETÖ'yle mücadele ediyoruz” diyerek halkı ikna edeceksiniz! Edemezsiniz…

VİCDANINIZ RAHAT MI?

Ne oldu İYİ Parti lideri Meral Akşener'in çiğnenen onuru! Siz, insanların hayatlarını almış bir terör örgütüyle mücadelinin içini neden bu kadar rahat boşaltabiliyorsunuz? Her şeyi geçtim… İnsani boyutunu düşünelim…

Vicdanınız rahat mı?

SÖZCÜ, bu FETÖ taktiklerini kullananları deşifre etmişti

Programın can alıcı neresiydi biliyor musunuz? Gerçek fotoğraf Habertürk moderatörü tarafından ekranda gösterilince……

CHP'li Berhan Şimek, “Montaj mı? Bitti” dedi ve şu cümleyi kurdu: “Bunlar, Ekrem Dumanlı'nın Fetullah Gülen'le fotoğrafını da değiştirip yerine Burak Akbay'ın fotoğrafını koydular…”

Gerçek, her zaman her yerde rahatça söylenir! Şimşek de bu gerçeği canlı yayında milyonlara anlattı… Biz de o fotoğrafın hikayesini anlatalım: Üç yıl önce… İktidara yakın gazetelerde SÖZCÜ Gazetesi'nin kurucu sahibi Burak Akbay'ın, Fetullah'ın önünde sözde fotosu yayınlandı. Fakat fotomontaj olduğu baştan belliydi. Orjinali de bulundu, Ekrem Dumanlı vardı. Algı operasyonu yapıldı. Akbay'ın avukatları mahkemeye defalarca başvurdu ve fotoğrafın gerçek olmadığını, kaldırılmasını istedi. Mahkemeler reddetti. Ancak… Hakikat değişmez! Milyonlar, o fotoğrafın montaj olduğunu yıllardır biliyordu……

Önceki akşam da CHP'li Berhan Şimşek'in “Montajı iyi bilirler” tespitiyle bir kez daha yüzlerine vuruldu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ne demişti: “…… FETÖ ile mücadele FETÖ'cü yöntemlerle yapılamaz. Nerede ahlaksızca bir saldırı varsa bu FETÖ'nün bir tezahürüdür. Daha düne kadar FETÖ ile aynı maklubeye kaşık sallayanlar bugün utanmadan çıkıp FETÖ'yle mücadele dersi vermeye kalkmasınlar.” …

TAVSİYE: Alman yazar Heinrich Böll'ün “Katharina Blum'un Çiğnenen Onuru” bir kez daha okunmalı.