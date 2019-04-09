‘Zindaşti beni öldürecek’ dedi, herkes seyretti

BAĞDAT CADDESİ'NDE ÖLDÜRÜLEN FİRARI İLHAN ÜNĞAN, 2017'DE SAVCILIĞA DİLEKÇE VERMİŞTİ…

ZİNDAŞTİ'NİN İKİ TETİKÇİ TUTTUĞUNU VE KENDİSİNİ ÖLDÜRECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ… CİDDİYE ALINMADI…

1 – Cinayeti anlatalım: İran asıllı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti'nin kızı ve şoförünün öldürülmesi olayına ilişkin firari sanık olarak aranan İlhan Ünğan (bir başka baron Orhan Ünğan'ın kardeşi) önceki gün 16.30 sıralarında eşi ve 7 yaşındaki oğlu ile İstanbul Bağdat Caddesi'ndeki bir kafeden çıkarken, silahlı saldırıya uğradı. Açılan ateş sonucu Ünğan hayatını kaybetti. Ünğan'ın katilinin kimliği, kaçarken bindiği taksiden alınan parmak izi sonucunda tespit edildi.

Galler'de, Cardiff Üniversitesi'nde Dijital Ekonomi Profesörü ve BBC yönetim kurulu üyesi Ian Hargreaves “Gazetecilik” kitabında İngiliz basın baronu Lord Northcliffe'e atfedilen şu cümleyi paylaşır: “Haber, bir yerlerde, birilerinin basılmasını istemediği bir şeydir. Geri kalanının tamamı reklamdır.”

CİNAYET, 3'ÜNCÜ SAYFA HABERİ DEĞİL

Farkında mısınız? İstanbul'un göbeğinde, Bağdat Caddesi'nde bir cinayet işleniyor ve gazeteler bu konunun üzerine gitmekten çekiniyor! Neden mi? O zaman İngiliz basın baronundan, iki uyuşturucu baronu arasındaki ‘kan davasına' geçelim…

Ki işin içinde, ABD, İran, Türkiye, FETÖ ve siyasetin olduğu Bağdat Caddesi cinayetinin şifrelerini çözmeye çalışalım: 18 Ekim 2018'de, hakkında cinayet, uyuşturucu ve FETÖ iddialarından kalın dosyaları bulunan Zindaşti ve 3 adamı tahliye edildi. Baron hakkında aynı gün yeniden tutuklama kararı çıktı ama baron firar etmişti bile!

YENİ SUSURLUK DEĞERLENDİRMESİ

Gazeteci Timur Soykan'ın sosyal medya paylaşımında dediği gibi… “Başka bir ülkede olsa yer yerinden oynayacak bir cinayet, Kadıköy Bağdat Caddesi'nde işlendi. Ama Türkiye'de 3'üncü sayfalık bir haber kadar yer buldu. Oysa bu cinayet; Türkiye için yeni bir Susurluk'tur. Devlet, mafya, siyaset üçgeninde büyük bir skandaldır.” Artık geçmişe dönme zamanı…

İnfazların ardı arkası kesilmedi bir el Zindaşti'yi tahliye ettirdi

2 – Tarih 26 Eylül 2014… 2014 Haziran ayında Yunanistan'da 2 ton eroin yakalanmıştı. İddialara göre, uyuşturucu kaçakçıları Orhan Ünğan ile kardeşi İlhan Ünğan ve İran asıllı Çetin Koç, kendilerini ihbar ettiği gerekçesiyle Zindaşti'nin ölüm emrini vermişti. Zindaşti'nin lüks cipi, Büyükçekmece'de, 26 Eylül 2014'te, trafik ışıklarında durduğu sırada 2 kişi tarafından silahlarla tarandı. Zindaşti'nin olmadığı araçta, kızı Arzu Şerifi Zindaşti ve yeğeni Devrim Öztunç öldü. Bu saldırıyı yurtdışında bulunan Orhan Ünğan ve İlhan Ünğan'ın talimatıyla Hacı Osman Sezen ve Turgay Akar'ın gerçekleştirdiği öne sürüldü. Sonra cinayetler durmak bilmedi:

– Hacı Osman Sezen ve ve Turgay Akar, 22 Aralık 2014'te öldürüldü.

– İstinye'de, 24 Aralık 2014'te otomobilinin içinde Ali Ekber Akgün infaz edildi.

– Silahlı saldırılar sürerken Çetin Koç, 4 Mayıs 2016'da Dubai'de, susturucu takılmış tabanca kullanan 2 tetikçi tarafından öldürüldü.

– Kırmızı bülten ile aranan Orhan Ünğan Hollanda'da yakalandı. Ünğan, 2016'da Türkiye'de tutuklandı. Avukatlığını Kudbedin Kaya üstlendi.

– Zindaşti'nin gizli tanık ‘Terazi' kod adıyla Zekeriya Öz'e verdiği ifadesinde suçladığı Kudbettin Kaya “Öldürülme riskim var” dedikten 2 hafta sonra 31 Ekim 2017'de öldürüldü.

– 6 Nisan 2018'de, Zindaşti Büyükçekmece'de bir villada yakalandı, tutuklandı. 18 Ekim 2018'de, cinayet, uyuşturucu ve FETÖ iddialarından kalın dosyaları bulunan baron tahliye edildi.

Geliyoruz öldürülen İlhan Ünğan'ın 2017 yılında mahkemeye verdiği dilekçeye…

İlhan Ünğan kendisini öldürecek 2 Türk suikastçıyı bile tespit etmiş

3 – Tarih 11 Nisan 2017… Bağdat Caddesi'nde öldürülen İlhan Ünğan avukatı Çağdaş Çelik aracılığıyla İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet dilekçesi verir. Okuyalım:

– Naci Şerifi Zindaşti isimli şahıs, 100 bin Euro peşin 100 bin Euro ölümünden sonra verilmesi şartı ile, Hollanda'da yaşayan Bosna Hersekli iki Türk tetikçiyi Türkiye'ye getirmiştir. Bu kişiler Pendik İlçesi'nde tarafımızca bilinmeyen bir otelde kalmış ve Zindaşti ile N.A. tarafından bu şahıslara müvekkilimizin öldürülmesi için talimat verdiği bilgisine ulaşılmıştır…

– Yaklaşık olarak 30 ila 45 günlük süre zarfında, N.A., Zindaşti, H.M. ile birlikte Bosna Hersek'e giderek bu tetikçilerle anlaşmıştır. Tüm bu açıklamalarımız doğrultusunda, müvekkilimiz İlhan Ünğan'ın ölmesi durumunda, bu ölümden bahsi geçen Zindaşti, H.M. ve N.A. isimli şahısların sorumlu olacakları hususu izahtan varestedir.

– Ayrıca… İlhan Ünğan'ın öldürülmesine ilişkin mevcut girişim yalnızca bahsi geçen üç şahsın değil, polisin bir takım bürokratların da içinde yer aldığı organize bir girişimdir…

Ve son not: Zindaşti geçen yıl 6 Nisan'da gözaltına alındı, cinayet de gözaltının yıldönümüne denk geldi. Bu arada firari İlhan Ühğan'ın elini kolunu sallayarak nasıl dolaştığı da merak konusu.