Kamyon bile ittirince bir süre gider…

8 ay oldu…

Cumhurbaşkanlığı sistemi ittir ittir gitmiyor…

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Cumhuriyet'in daha ilk aylarında; şeker fabrikaları kuruldu, İş Bankası kuruldu, Gölcük Tersanesi kuruldu, fişek fabrikaları kuruldu, Atatürk Orman Çiftliği kuruldu, hukuk fakültesi kuruldu, başkent olan Ankara'nın nazım planı yapıldı, Turing Otomobil Kurumu kuruldu, mahalle mektepleri ve medreseler kapatılarak tevhidi tedrisat ile modern eğitime geçildi, üç ayda 2 bin okul yapıldı, Lozan Antlaşması uygulamaya konuldu, Devlet Demiryolları kuruldu, Cumhurbaşkanlığı Orkestrası kuruldu, Karacabey harası kuruldu, ilk madeni cumhuriyet parası basıldı, medeni yaşama geçiş kanunları peş peşe yürürlüğe girdi, 71 ilde idari yapı tamamlandı, İzmir İktisat Kongresi toplanarak cumhuriyetin en başarılı ekonomi politikası belirlendi…

Daha cumhuriyetin ilk ayları…

Daha siftah…

Dışarıdan bir tek kuruş borç almadan…

Değil cumhuriyetin 90 yıllık birikimi, dev bankları, binlerce fabrikası, yüzbinlerce yetişmiş insan gücü ile… Hurda bir İngiliz jeneratörü ile bakanlıkların aydınlatıldığı günlerde…

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Bu arkadaşlar cumhuriyetin 90 yıllık parlamenter sistemini beğenmeyip “Cumhurbaşkanlığı sistemi” kurdular…

8 aydır daha domatesteler…

İlk işleri tank fabrikasını Katar Araplarına satmak oldu… Konkordatolar, iflaslar, intiharlar, iç barışını yitirmiş, dış politikası tükenmiş, ekonomisi iflas etmiş, işsizlik ve bir lahana için kuyrukta itişen, devlet olmaktan çıkmış zavallı ülke…

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Niçin?..

Çünkü devlet olmanın ilk iki şartının zırnığı yok arkadaşlarda:

-Demokrasi…

-Ve hukuk…

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Görüyorsunuz işte; cumhurbaşkanlığı sistemi yürümüyor…

Asla yürümeyecek…

İttir ittir…

Gitmiyor…