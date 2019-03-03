Yasalar; insanların yaptığı kurallardır…

Utanmak ise; Tanrı'nın canlıların benliğine koyduğu yasadır…

(Canlılara diyorum, çünkü ayılar bile utanır)

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İlk insanların çirkin uzuvları görülmesin diye yaprak koymaları utanmanın ilk uygulamalarıydı… Yani soyunup caddeye fırlayanlara TCK'nın öngördüğü ceza, milyonlarca yıl önce canlıların beynine konulmuştu…

Pipilerini örttüler…

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Sosyal hayatta “utanma duygusu” kanunlardan daha önemliydi…

Her kişinin peşine bir polis takamazsınız, ama yüreğinde utanma duygusu varsa, nereye gitse yanındadır… Kanıtı olmayan ya da kimsenin görmediği suçlarda yasalar işe yaramaz… Ama “utanma duygusu” varsa o müthiş mahkeme oradadır…

“Hırsız” denilmesinden utanır insanlar…

“Yalancı” denilmesinden utanır…

“Ahlaksız” denilmesinden utanır…

“Sahtekar” denilmesinden utanır…

“Düzenbaz” denilmesinden utanır…

Ama “Utanma duygusu” varsa…

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Ya “utanma duygusu” yoksa?…

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Türkiye'nin en önemli sorunudur bence; utanma duygusunu yitirdi memleket…

Kadınları sokak ortasında tekmeleyenler, trafik magandaları, çocukları taciz edenler, yaşlıları soyanlar, kızları sokakta kaçıranlar, sırıtarak poz veriyorlar…

Gurbetçileri ya da başını sokacak bir ev almak isteyenleri dolandırıp kaçanlar dönüp geldiler…

Ekranlar döneklerle dolu, utanmıyorlar…

Dün FETÖ'nün eteğine yapışanlar, bugün ona-buna “FETÖ'cü” diyebiliyorlar…

Hırsızlıkları kanıtlanmış belediye başkanları yine aday olup oy isteyebiliyorlar…

Birbirlerini vatana ihanetle, ülkeyi soymakla, yalan-dolanla suçlayanlar, birbirlerine sarılarak milletin karşısına çıkabiliyorlar…

Türkiye'yi Ortadoğu bataklığına sokan dışişleri bakanları, parti kurmaya kalkabiliyorlar…

Otuz seçim kaybetmiş, ülkeyi diktatöre teslim etmiş olanlar, hâlâ koltuklarına yapışmış kalkmıyorlar…

İç barıştan dış politikaya, eğitimden hukuka, yolsuzluklardan ekonomiye kadar ülkeyi batıranlar; insanların gözünün içine baka baka, meydanlarda durmadan yalan söyleyebiliyorlar…

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Kimse utanmıyor…

Türkiye utanma duygusunu kaybetti…

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“Utanmaktan yerin dibine girdim” derlerdi hani…

Bunlar hep zirvede…