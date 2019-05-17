Bütçede bahçe masrafları katlandı

Nisan ayı bütçe rakamları açıklandı, gördük: Bütçe açığı bu yılın ilk 4 ayında 54.5 milyar TL'ye ulaşmış. Bu büyük açık, geçen sene aynı dönemdeki bütçe açığının iki katından fazladır. 64 yıl aradan sonra, bizi yönetenleri Merkez Bankası'nın 40 milyar TL'lik ihtiyat akçesine göz dikme aşamasına getiren tablonun vahameti de böylece ortaya çıktı.Peki tablo buyken, geniş tanımlı işsizlik yüzde 24.5'e ulaşmışken, kamu harcamalarında frene basılması, zorunlu kalemler dışında harcama yapanların “Ya ben ne yapıyorum, biraz şuralardan kısmak lazım” demesi beklenmez mi? Söz konusu olan “partili cumhurbaşkanlığı” rejimiyse beklenmez. Nedenini dikkatlerden kaçmış bir harcama kaleminden örnekle açıklayalım:

“Bahçe malzemesi alımları ile yapım ve bakım giderleri”

BAHÇELERE 10 MİLYON

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın son bütçe verilerine göre, ocak-nisan döneminde bahçe malzemesi alımı ile bakım ve yapımına 10 milyon 114 bin TL harcanmış. Aynı kalem geçen senenin aynı döneminde (ocak-nisan) 5.5 milyon TL. Sadece nisan ayına baktığımızda ise hepimizin bütçesinden bahçe malzemesi ve düzenlemeleri için harcanan para 6 milyon 171 bin TL.

Geçen yılın nisan ayında ise 3.3 milyon harcamış. Yani bir aydan da baksanız, 4 aydan da baksanız iki kat artış var. Artış nereden kaynaklanıyor olabilir? Peyzaj malzemeleri kuşkusuz enflasyondan etkilenmiştir. Dahası ithal ağaca merak büyük olduğu için döviz kuru etkisi de vardır.

Peki sizce hangi kamu kurumu, kurumları çiçek, tohum, saksı ve bitki peyzaj işlerine bu kadar bonkör davranabilir?

Lafı dolandırmadan tahminimi söyleyeyim: Yüksek harcama artışında, Cumhurbaşkanlığı'nın Ankara'daki sarayıyla birlikte, inşaatının bitmek üzere olduğu söylenen Okluk Koyu'ndaki yazlık sarayın “ihtiyacı” olan bahçe malzemesi ve yapımın payının büyük olması muhtemeldir.

“GÜL GALERİSİ ÇİÇEK MASİFLERİ”

Size -2 yıl önce Cumhuriyet'te yazdığım- Marmaris-Okluk Koyu'nda yaptırılan 300 kişinin aynı anda konaklayabileceği yazlık yerleşkenin mimari projesinden bir bölüm hatırlatacağım. Mimar Şefik Birkiye'nin kurucusu olduğu Vizzion-Architecs'ce hazırlanmış “T.C Cumhurbaşkanlığı Yazlık Konutu Yerleşkesi” avan projesine göre, yazlık saray 13 bin 166 metrekare kapalı inşaat alanına sahip. Bu mimari tasarım projesindeki peyzaj notlarından bir bölüm:

– Zeytin, turunçgiller, servi ağaçlarının öncelikli olarak öngörüleceği, yürüyüş yolları boyunca ambiyans varyasyonları

– Bahçe duvarlarının mineral etkisini kırmak amacıyla oluşturulacak çiçek masifleri

– Havuz terası ve bahçe arasındaki kot farkını absorbe edecek çiçek masifleri, yürüyüş yolları boyunca sürpriz etkisinin yaratılmak istendiği fantezi niteliğindeki ağaç budamaları

– Birbirine yakın tonlarda gül çeşitleri ile dizayn edilecek gül galerisi ve köşkü

– Sağlık yürüyüşü boyunca, eğimle uyum içinde düzenlenecek farklı çeşitlilikte doğanın cömertliğini yansıtacak çiçek masifleri

Cumhurbaşkanlığı'nın internet sitesinde Okluk Koyu'ndaki gelişmelerle ilgili bir bölüm bulunmuyor (Daha önce aynı coğrafi alanda şimdi yıkılan Özal dönemindeki Devlet Konukevi için “Binanın bulunduğu alan SİT alanı olduğu için inşaat yapma olanağı bulunmamaktadır” ifadesi yer alıyordu. )

Sözün özü: Bütçede bahçe harcamalarını bir yılda iki katına çıkaran, sadece geçen nisanda bizlerin vergilerinden 6.2 milyon TL harcatan sebeplerle ilgili bir açıklama gelirse yer vermeye hazırım.