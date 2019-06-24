İBB parselindeki ihale

İBB'nin “Kemer Mahallesi Kamp Eğitim Merkezi” için ihale yaptığını, ihale dosyasında Erdoğan'ın forma giydiği Erokspor adı olduğunu Özlem Güvemli imzalı haberden öğrendik.

Bu saha, AKP grup Başkanvekili Tevfik Göksu'nun başkan olduğu Esenler Belediyesi'ne devir hazırlığı içindeymiş.

Bir çarpıcı bilgi daha: Bina ve spor sahası ihalesini kazanan firmayla sözleşmenin imzalandığı tarih: 8 Nisan 2019.

Yani 31 Mart seçimlerinin ardından, mazbata verilmeden önce. Henüz başkanlık Mevlüt Uysal'dayken.

Sözleşme tarihi ve konusuyla ilginç görünen bu ihaleyi, 25 milyon 480 bin TL bedelle aldığı belirtilen Ermit Mühendislik firmasını merak ettik.

Geçen yıl katıldığı Burdur Ceza İnfaz Kurumu ihalesini 333.6 milyon TL ile kazanmış. Adalet Bakanlığı ile sözleşme imzalamış.

İzmir Fuarı alanını, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'ni, Diyarbakır Çevik Kuvvet Hizmet Binaları'nı, Ardahan Üniversitesi kampüsünü yapan Ermit Mühendislik, vaktiyle Bayburt Grubu ile de ortakmış.

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu ihalesini yıllar önce -Bayburt Grup bünyesindeki Şenbay Madencilik ile birlikte- üstlenmiş. Ermit'in bu projedeki hisseleri, uzun itiraz süreçlerinin ardından bir başka şirkete devredilmiş. 1971 yılında kurulmuş bir şirket olan Ermit Mühendislik şu an tek pay sahipli bir şirket. Sahibi de Bülent Cankurtaran.

Bakalım 12 bin 361 metrekarelik bu parselin Esenler Belediyesi'ne devir girişimi nasıl sonuçlanacak?

Bu cuma THY'nin olağan genel kurulu var. Ticaret Sicili'nde ilan edilen bir bilgi bu.

Güncel bir ilandaki gündem maddesine bakarak 2018'de seçilen iki yönetim kurulu üyesinin onaya sunulacağını yazdık geçenlerde.

Deyim yerindeyse küçük çaplı bir kıyamet koptu.

Haber değeri taşıyan olağan bir gazetecilik bilgisi, kişilik hakkı ihlali yapılmış havasına sokuldu. Karşı yazılar, haberler yazıldı… Tebrik ediyorum o arkadaşları (!)

Yayılan bu havanın en tuhaf bölümü ise THY Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Fatmanur Altun'un sanki başörtüsünü konu etmişim algısı oldu.

Geçiniz.

Meselenin özü nettir: İktidara yakın bazı şirket ve bu şirketlerin yönetimindeki kişilerin dokunulmaz, sorgulanmaz olma arzusu ve kamusal nitelik taşıyan görev yapmalarına karşın eleştiriye tahammülsüzlükleri.

Hakkımda açılmış “manevi” tazminat davalarından dolayı tüzel kişilerin bu garip ruh haline fazlasıyla vakıfım artık.

Neyse ki THY halka açık bir şirket ve faaliyet raporunda tek tek olmasa bile yönetim kurulu üyelerinin toplu ücretlerine dair bilgiye yer verilmiş.

19.6 MİLYON LİRA

Açık kaynaklardan paylaşmaya devam edelim:

1 Ocak-31 Aralık 2018 dönemine ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporundaki bilgi şöyle: “2018 yılında yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve genel müdür yardımcılarına ödenen ücret ve ikramiye dahil tüm maddi menfaatlerin toplamı 19.659.981 TL olarak gerçekleşmiştir.”

Yazıyla 19 milyon 659 bin 981 TL.

Tabii bu bilgi, sözkonusu tutarın kaç yöneticiye ödendiği sorusunu da sorduruyor.

Cevap aynı belgede.

THY yönetiminde başkanla birlikte 9 yönetim kurulu üyesi görev yapmakta. Başkanvekili Bilal Ekşi, aynı zamanda genel müdür. Ekşi'nin yardımcı sayısı 8. Dolayısıyla bu 19.6 milyon TL yıllık toplam ödemenin 17 kişiyi kapsadığını söyleyebiliriz. Bu tutarın tek tek kime, ne kadarı ücret, ne kadarı ikramiye vs. ayrıntı yer almıyor.

Şu bilgileri de sunalım: Bağımsız yönetim kurulu üyelerine verilen ücrette kâr payı, pay opsiyonu dikkate alınmıyor. Hiçbir yönetim kurulu üyesi kredi veya borç almıyor. Huzur hakkı ödenmiyor.

İkramiye ise her 3 ayda bir.

Bu verilerden hareketle, THY'nin geçen yıl 17 yöneticisine yaptığı toplam 19.6 milyon TL'lik ödemenin yüksek olup olmadığının takdiri ise okurların.

İki basit soru

Kamu gücü kullanılan koltuklarda görev yapan ve ayrıcalıklı pozisyonları, yüksek maaşları “tabii ki yetenekleri ve birikimiyle” hak ettiğini düşünen herkese, “arkadaşlar” şu soruyu sormalı:

“İktidar partisine yakın mısınız?”

AKP ile hiçbir bağınız olmasaydı, sadece eğitimle, birikiminle, kişisel niteliklerinle ve eşit koşullarda bu pozisyona erişebilir miydin?