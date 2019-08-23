Bakan -adı üzerinde- bir alana baksın diye atanandır. Eski karşılığı “nazır” da birebir aynı anlama gelir. “Bir alan”dan kasıt kuşkusuz ülkenin bütün vatandaşlarını ilgilendiren, kamusal olan alan. Tam bu nedenle, bir bakandan baktığı konuyla ilgili işlerin nasıl yapılamayacağını anlatması değil, tersi beklenir.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, günlerdir ormanları içindeki canlılarla yok eden yangınlarda, yangın uçaklarının neden ve nasıl kullanılamayacağını anlatıyor. Yangını uçakla kontrol altına almaya çalışmanın o kadar da kötü bir şey olmadığını, hatta mevcut olanaklarla bunun mümkün olduğunu, Türk Hava Kurumu'nun (THK) kapasitesini izah etmeye çalışanlara öfkelenip sürekli rest çekiyor.

SİVİL HAVACILIK ONAYLI

Tarım ve Orman Bakanı, THK elindeki altı uçaktan üçünde motor olmadığını, kalan üçünden de birinin faal olmayacağını varsaymak gerektiğini , uçakların bakımsız, yağ kaçırdığını söylüyor.

Emin Özgönül'ün Sözcü'deki haberi ise tam tersini. Üst düzey bir THK yetkilisi, “Yangın söndürme uçaklarımız ne bozuk, ne eski, ne de yağ kaçırıyor ” diyor. Bakanlık bürokrasisinin Bakan Pakdemirli'yi yanlış yönlendirdiğini vurgulayan yetkilinin sözleri hayati önem taşıyor:

“THK'daki uçaklardan 5'i faal, 4'ü Ankara'da, biri İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda yangınlara müdahale edecek biçimde bekliyor. Ne yağ kaçırıyor, ne eski, ne de bozuk. Hepsinin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden (SHGM) onaylı uçuşa elverişli olduğuna dair sertifikası var. Bakımları yeni yapıldı, belgeleri alındı. Gelin desinler, motor çalıştırır gideriz.”

Dahası, şirket olmadıkları için paranın önemli olmadığını siyaset dışı bir konumda bulunduklarını anlatıyor. Ve ekliyor: “Uçaklar 70'lerde 80'lerde üretilse de bakımları eksiksiz. Zaten bir problemi olsa Sivil Havacılık onay vermez.”

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Bunca iddialı söz karşısında orman yangınlarıyla mücadeleden sorumlu bakan olsanız, bu sözü söyleyeni merak eder, sözünün gereğini yapmasını istemez misiniz? Bakan Pakdemirli THK ile CHP'nin işbirliği içinde olduğunu söylüyor. Çünkü CHP Milletvekili Mehmet Ali Çelebi de uçağın uçup uçamayacağını SHGM'nün karar vereceğini, beş uçağın göreve hazır olduğunu ve Orman Bakanlığı'nın halihazırda kullandığı Rus Mi-8 helikopterlerinin bir çoğunun da daha eski model olduğunu söylüyor.

Bize de yazık demekten başka diyecek bir şey kalmıyor.

Haydarpaşa arazileri satış yolunda mı?

Ankara Tren Garı arazilerinden sonra Haydarpaşa Garı arazileri için de iktidara yakın sermayeye devir planının işaretleri göründü.

Kadıköy Gazetesi'nde dün Erhan Demirtaş imzalı haber, iktidarın rant hırsının tarihi doku dinlemeden süreceğinin kanıtı. TCDD 1. Bölge Emlak Servis Müdürlüğü'nün talebiyle, İbrahimağa Mahallesi sınırları içindeki mülkiyeti TCDD'ye ait olan bazı taşınmazların Kültür Bakanlığı'na devri kabul edilmiş.

5 No'lu Koruma Kurulu, 240 ada 16 parselde yer alan bazı yapıların ve açık alanların “Gençlik Sanat Etkinlik Alanı” olarak kullanılmasına olur vermiş, Haydarpaşa Garı ve Çevresi Kentsel Tarihi SİT alanı sınırlarında kalan altı adet parselin yıkılmasında sakınca bulunmadığına karar vermiş. Söz konusu alanda yer alan bazı lojmanların ise acilen boşaltılması istendi. Haydarpaşa Dayanışması'ndan Tugay Kartal söz konusu taşınmazların ileride özel şirketlere devredilebileceğini söylüyor.

Mimarlar Odası İstanbul Şube Başkanı Esin Köymen “Gelişmeler Haydarpaşa Garı ve çevresinin özelleştirilerek, gar fonksiyonunun kaldırılabileceğine işaret ediyor” dedi.

Keşke yanılıyor olsak.