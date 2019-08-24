Yeni model büyükelçiler!

Sevgili okurlarım, dış ülkelere atanan her büyükelçinin görevi ağırdır. Orada hem devleti, hem de hükümeti temsil eder.

Büyükelçi eğer deneyimsiz ise oralarda küçük düşer.

Sadece kendini değil, devleti ve hükümeti de zor durumlara düşürür.

Birkaç gün önce karşımıza bir görüntü geldi.

Endonezya'ya atanan, ancak diplomat olmayan bir büyükelçi…

Güven mektubunu Endonezya cumhurbaşkanına sunacak. Güven mektuplarının sunulması, ev sahibi ülke tarafından düzenlenen resmi törenlerle olur. Bütün dünyada değişmez kuraldır.

Bizimki için de tören düzenlenmiş ama büyükelçimiz kuralları bilmediğinden, güven mektubunu sunduktan sonra cumhurbaşkanına arkasını dönüp uzaklaşıyor, elini sıkmayı unutuyor!

Cumhurbaşkanının eli havada kalıyor.

Görevliler bizim büyükelçiyi uyarıyor.

Bu uyarı elbette ki “Hop dedik, geri dön de elini sık” şeklinde değil, çok kibarca, diplomatik dille ve el kol hareketleriyle yapılıyor.

Bizimki de geri dönüp el sıkıyor!

Unutkan büyükelçi diplomat değil, dışarıdan atanmış biri idi.

Kuralları çok fazla bilmiyordu!

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Son bomba birkaç gün önce patladı…

Egemen Bağış isimli AKP eski milletvekili ve bakan şimdi Çekya Cumhuriyeti'nde Prag büyükelçimiz oluyor.

İranlı Reza Zarrab'la para ilişkileri 17-25 Aralık döneminde ortaya saçılmıştı. Yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarında polis tarafından dinlenen telefon konuşmalarında neler vardı neler! (Şimdi onları yazamıyoruz çünkü yasak geldi.)

Zora düşünce bakanlıktan istifa etmek durumunda kalmıştı.

Böyle biri şimdi büyükelçi! Prag'da devleti ve hükümeti temsil edecek. Vay anasını sayın seyirciler!

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Bizim Dışişleri Bakanlığı'nda bu iktidar döneminde tanık olduğumuz bazı büyükelçi atamalarından birkaç örnek daha vereyim de aklınız dursun.

-Fazilet Partisi'nden milletvekili seçilen, Meclis'e türbanla giren ve ABD vatandaşı olduğu belgelenince Türk vatandaşlığından Bakanlar Kurulu kararı ile çıkarılan Merve Kavakçı şimdi Malezya büyükelçimiz.

-AKP eski milletvekili Murat Mercan Tokyo büyükelçimiz.

-AKP eski milletvekili Abdülkadir Emin Önen Pekin büyükelçimiz.

-AKP eski milletvekili Zekeriya Çam Cakarta'ya büyükelçi atanmıştı.

-FETÖ'den tutuklu eski generalin kardeşi, AKP eski milletvekili Şaban Dişli'yi soracak olursanız, o halen Hollanda Lahey büyükelçimiz.

-Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın basın danışmanı Lütfullah Göktaş şimdi büyükelçi olarak Vatikan'da.

-Aile ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Fatma Betül Sayan'ın örtülü kız kardeşi Ayşe Sayan şu anda Kuveyt büyükelçimiz.

Bir kez daha vay anasını sayın seyirciler!

Bu isimler arasında zamanında Dışişleri Bakanlığı'nda görev yapmış olan biri acaba var mıdır?

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Bizim Dışişleri Bakanlığı bu iktidar dönemine kadar ismi “Temiz kalmış” kuruluşlardan biriydi.

Çok sıkı bir giriş sınavı yapılırdı.

Terfiler için ayrıca yazılı sınavlar yapılırdı.

Büyükelçi olmak kolay değildi, bakanlıkta en az 20 yıl dirsek çürütmek gerekirdi. Öyle önüne gelenin dışarıdan torpille büyükelçi atanması söz konusu olmazdı.

“Falanca bizim adamımızdır, ona mutlaka bir büyükelçilik uyduralım” hikayesi de olmazdı.

Torpille bazı alt ve üst düzey atamalar olmaz mıydı? Mutlaka olurdu ama büyükelçi düzeyinde değil.

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Büyükelçilik hem maddi, hem de manevi açıdan çok önemli görevdir.

Her büyükelçinin yurt dışında devlet tarafından tahsis edilen konutu vardır, kira ödemez. Sefarette ve konutunda özel aşçıları, garsonları, polis korumaları, temizlikçileri, bazılarında barmenleri vardır. Onların maaşlarını devlet öder. Makam araçları vardır.

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Geçmiş dönemlerde bakanlıkta böylesine siyasi atamalar olmazdı. Bir iki tane yapıldı ama diplomatlarımız direndi. Açıkça ses verdiler.

Şimdi herkes ağzını açmaya korkuyor, meydanı boş bulan iktidar da, istediği atamaları yapıyor!

Türkiye'nin geçmiş yıllarda yurt dışında nice büyükelçileri vardı ki, onlar gerçekten saygın, deneyimli, taş gibi diplomatlardı.

Meslekte uzun yıllar dirsek çürütmüşler, sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada isim yapmışlardı.

Şimdi o zihniyet yavaş yavaş tasfiye ediliyor. Büyükelçi olma sırası AKP eski milletvekillerine, torpilli yandaşlara geldi…

Ve iktidar temsilcileri o eski Cumhuriyetçi kadroları “Monşerler” diye aşağılamaya kalkışıyor.

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Sorun bakalım Merve Kavakçı gibilerine… Türk devletini yurt dışında hangi nitelikleri ve yetenekleriyle büyükelçi düzeyinde temsil ettiklerini öğrenmeye çalışın!

Emekli bir büyükelçimiz bu manzarayı, bu olup bitenleri şöyle açıkladı:

“Bakanlığımızın gelenekleri tek tek yok ediliyor, Dışişleri Bakanlığımız iktidarın arka bahçesi oluyor. Dışarıdan getirilen torpillileri büyükelçi yapmak, asker olmayan bir sivili orgeneralliğe atamakla eş anlamlıdır.”

Barış Doster ise durumu şöyle özetliyor:

“Ak saçlı diplomatlar gitti, AK diplomatlar geldi.”

Haksızlar mı!