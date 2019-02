Beka Arapça kökenli bir sözcük.

‘Kalıcı' demek.

Allah'ın altı tane olan Zati sıfatlarından bir tanesidir.

‘Allah'ın varlığının sonu yoktur. Allah daima vardır. O, hiç yok olmaz' anlamındadır.

Elbette bir karşılaştırma yapılamaz ama Türkiye'nin neden ve nasıl bir ‘beka sorunu' olduğunu anlamış değilim.

Beka'nın yerel seçimlerle nasıl ve ne tür bir ilişkisi olabilir?

AKP'ye göre ‘Beka'yı tehdit eden şey CHP, İYİ PARTİ, HDP ve SAADET İttifakı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu İttifak'a yönelik çok ağır suçlamalarda bulunuyor:

‘Bu İttifak kazanırsa Türkiye yok olur' mesajı veriyor.

İlginç!

Peki diyelim ki bu İttifak Ankara, İstanbul, Antalya, Trabzon ve benzeri belediyeleri kazandı o zaman ne olur?

Kocaman bir HİÇ.

Tam yetkiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan yerinde duracak.

Her şeyi kontrol eden Erdoğan yine istediğini yapacak ve hiç kimse onu durduramayacak.

Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti yerinde kalacak.

.

Yani baki olacak.

Peki kime rağmen?

Önce iç düşmanlara rağmen.

AKP'nin düşman ilan ettiği PKK ve FETÖ.

Her ikisi bir zamanlar AKP'nin dost ve müttefiğiydi.

FETÖ 15 Temmuz başarısız darbe teşebbüsüne kadar.

PKK 2010-2015 Barış Süreci'nde.

İlki Türk Ordusu'nu ve devletini çökertmek için birçok kumpasın içinde oldu ikincisi 40 yıldır Türkiye ile savaşıyor.

Geçmişte olduğu gibi şimdi de her ikisi ABD'nin korumasında.

CİA'nin Başkanı ‘Karanlıklar Prensesi' Gina Haspel'in gözetiminde.

Sanıyorum Murat Yetkin yazmıştı:

Şubat 1999'da Öcalan'ın Kenya'dan kaçırılıp Ankara'ya teslim edilmesinde ve Gülen'in Mart 1999'da ABD'ye götürülmesinde o sıralar Ankara'da görevli olan Haspel'in rolü varmış.

Al Apo'yu ver Fetö'yu.

Adil bir değiş tokuş!

Öcalan 20 yıldır İmralı'da Gülen 20 yıldır Pensilvanya'da.

İslamcı Gülen az kaldı Türkiye'yi ele geçiriyordu ama Güneydoğu'da devlet kuramayan solcu Öcalan Suriye'nin kuzeyinde önemli bir güç oldu.

Hem de emperyalist Batı'nın himayesinde.

Anlamak isteyenler için çok hikaye var ama nafile.

ABD böyle ülke.

AKP'nin dost ve müttefiği beka sorunumuzun kaynağı.

ABD; PKK ve FETÖ'dan vazgeçmediği sürece Türkiye için elbette bir beka sorunu var ve hep olacaktır.

AKP; başta Fransa ve İngiltere olmak üzere Avrupa ile sorunları çözemediği sürece Türkiye için bir beka sorunu var ve hep olacaktır.

Ama esas sorun Suriye'de.

Yani Türkiye'nin Suriye politikasında.

Özelinde Suriye'nin doğusunda planlaması yapılan PYD/PKK oluşumunda.

Bir planlamayı yapan bekası tartışılan Türkiye'nin en büyük, en stratejik ve en vazgeçilemez müttefiği çılgın Trump.

Ankara'da kim nasıl bir plan yapıyor bilemem ama 40 yıllık bir gazeteci ve bölgenin her şeyini bilen biri olarak tüm hesapların yanlış yapıldığını söylemek durumundayım.

Bu hesaplardan vazgeçilmediği sürece elbette Türkiye için bir beka sorunu vardır ve hep olacaktır.

Hatırlayın bir zamanlar yetkili ve etkili olanlar her fırsatta ‘Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar olacaktır' derdi.

Galiba ‘Payidar'ın modası geçmiş yerini ‘Beka'ya bırakmış.

Türkiye Cumhuriyeti İlelebet Payidar olacaktı şimdi artık Türkiye'nin bekasını konuşuyoruz.

Cumhuriyet arada kaynadı gitti.

Beka sorunu olan Türkiye değil Cumhuriyet'tir.

Haberi olan var mı?

Herkes kendine göre oyalanacak bir konu bulmuş onunla idare ediyor.

AKP her gün ortalama üç beş hikayeyle insanları oyalıyor.

İnsanlar da çaresiz konuşup duruyor.

Şimdi ben her gün sizlere AKP'nin ne kadar kötü ve tehlikeli olduğunu anlatıp dursam ne işe yarar?

Kocaman bir HİÇ çünkü siz bunları biliyorsunuz ama bu süreci durduracak hiçbir şey yapmıyor ya yapamıyorsunuz.

Arapça başladığımıza göre Arapça devam edelim:

‘Kellim kellim la yenfa'.

‘Konuş konuş işe yaramaz'.

Bayanlar ve Beyler;

Birileri yeterince sizleri kandırdı kandırıyor.

Hepimizin beka sorunu var.

Bakaya kalmışız ama farkında değiliz!