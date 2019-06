Türkler, Kürtler ve…

19 Haziran'da bu köşede ‘İmamoğlu 31 Mart'ta oy kullanmadığı tahmin edilen 200 bin kadar Kürt seçmeni ve küskün AKP'lileri de unutmamalı.

Onlarla birlikte 23 Haziran seçimleri çok daha rahat kazanılır.

Hem de büyük farkla.

Örneğin 300 bin oy farklı.

AKP'den olası kopmalarla sürpriz olur ve bu fark 400 bini geçer diye yazmıştım.

Özür dilerim yanılmışım 400 bin alacağınız var.

Önce İmamoğlu ve ekibini kutlamak gerek.

Kim önce kim sonra önemli değil CHP lideri Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Akşener, CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu ve ekibini, İYİ Parti İl Başmanı Kavuncu ve örgütünü ve Millet İttifakı'na destek veren ve İmamoğlu lehine seçimden çekilen adaylara tek tek teşekkür etmeli.

Ama HDP Eş-Başkanları Buldan ve Temelli, İstanbul örgütlerine, parti yönetimlerine ve vekillerine özellikle teşekkür etmeli.

Önceki Eş-Başkan Selahattin Demirtaş ve içerdeki arkadaşlarını asla unutmamalı.

O ve HDP olmadan İmamoğlu asla kazanamazdı.

Kadirşinaslık ve vefalı olmak büyük bir erdemdir.

Tüm baskı, tehdit, şantajlara rağmen HDP ile İttifakı sürdüren CHP ve İYİ Parti yönetimleri tarihe bir not düştüler.

Sürdürülmesi durumunda bu İttifak Türkiye'nin kaderini değiştirecektir.

Türkler ve Kürtler kardeş olunca her şey iyi olacaktır.

Herkes bildik kompleks ve saplantılarından vazgeçmelidir.

AKP iktidarından kurtulmanın başka çaresi yok.

İstanbul seçimleri bunu kanıtladı.

Erdoğan'ın Haziran 2018'de aldığı % 52.59 oy oranına karşın İmamoğlu % 54.2 aldı.

İmamoğlu ve diğer CHP'li belediye başkanlarının başarısıyla bu oran sürekli yükselecektir.

İttifak partileri hata yapmadığı sürece moraller yükselecek ve her şey çok daha güzel olacak.

Ben ‘olacak' diyorsam kesin olacak.

İçerde ve dışarda.

HDP'li dostlar müthiş bir özveri gösterdiler.

Hiçbir şey beklemeden Millet İttifakı'na destek verdiler.

Zaten iktidar olmadığı için Millet İttifakı'nın verebileceği hiçbir şey yoktur.

Devlet ve hükümetin tüm olanakları Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP'nin elinde.

Hani şu Öcalan mektubu ve kardeşi Osman Öcalan'ın TRT'ye çıkarılması numarası.

Neçirvan Barzani'nin aniden İstanbul'a gelmesi ayrı bu konu.

Hep söylerim PKK yalnızca bir Türkiye sorunu değil.

Hele şimdi hiç değil.

PKK'nın Fırat'ın doğusunda en az 60-70 bin militanı var. ABD onlara her türlü ağır silah veriyor ve başta Fransa, İngiltere, Almanya, İtalya ve elbette İsrail'in asker ve ajanları bölgede cirit atıyor.

Fırat'ın doğusu bildiğiniz hikaye değil.

Acayip detaylar var.

Herkes bir tarafından mıccıklıyor.

Çözüm tektir:

Kürt ve Türkler'in kardeşliği.

PKK şu terör alışkanlıklarından vazgeçmeli ve bütün kesimleriyle Türkleri ikna etmeli.

Herkes oturup sakin sakin düşünmeli.

İnanın bana başka çaresi yoook.

Türkiye'de Türklerle ve Kürtler kardeş olursa Suriye'de Araplarla Kürtler kardeş olacak.

Hep birlikte ABD ve batının iğrenç tezgahlarından kurtulacağız.

100 yıldır hepimize neler çektirdiler.

İstanbul İttifakı'nı gerçekleştiren CHP lideri Kılıçdaroğlu'na büyük görevler düşüyor.

Bir yıl önce Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı (OBİT)'in kurulmasını öneren Kılıçdaroğlu bu projesini hayata geçirmek için hemen harekete geçmelidir.

Hemen Şam, Bağdat ve Tahran'a gitmelidir.

Türkler, Araplar, Persler, Kürtler, Sünniler, Şiiler, Aleviler ve bu coğrafyanın insanları küslükten vazgeçmeli.

İstanbul İttifakı Türkiye sınırlarını aşarak bölgesel bir mucizeyi gerçekleştirebilir.

Elbette iç ve dış düşmanlar karşı çıkacaktır ama Türkiye ve bölgeyi kurtarmanın başka da hiçbir çaresi yok ve olmayacaktır.

İşte bunun için İmamoğlu'nun zaferi tarihsel öneme sahiptir.

Bu önemi kavrayanlar ve ne pahasına olursa olsun gereğini yapanlar tarihe geçecektir.

İmamoğlu gençtir ve önünde uzan bir yol vardır.

Yanlış yapmadığı sürece her şey çok güzel olacaktır.

Şam, Bağdat, Tahran İstanbul'un kardeş şehirleri olacaktır.

Diyarbakır da çok güzeldir.