Bizi de batır başkan!

Sosyal güvenlik merkezleri toplu açılış töreni… Konuşan tabii ki Erdoğan… Konuşmanın neresinden tutsam?

“Tutturmuşlar emeklilikte yaşa takılanlar… İskandinav ülkelerinin hepsi bu sistemle battı” dedi… Herhangi bir düzeltme de gelmedi. Belli ki biri muziplik yapıp haritayı ters çevirdi!

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İskandinav ülkeleri, İsveç, Norveç, Danimarka ve Finlandiya… Zorlarsan bir de İzlanda… İşin ilginci, bu ülkelerin battıklarını Erdoğan dışında dünyada kimsenin bilmemesi!

Biri bu gerçeği haykırmalıydı! Peki, battıklarından İskandinav ülkelerinin haberleri var mıydı? Düne kadar yoktu! Hepsi kendini zengin sanıyordu.

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Birleşmiş Milletler, 2019 Yılı Dünya Mutluluk Raporu'nu yayınladı. Rapora göre dünyanın en mutlu ülkesi Finlandiya… Danimarka ikinci sırada… Norveç üçüncü, İzlanda dördüncü… İsveç yedinci…

Ya Türkiye? Sıralamada geçtiğimiz yıl 74'üncü sıradan beş basamak gerileyerek 79'uncu sıraya düştü. Lakin Türkiye dik durdu, eğilmedi, onların battıklarını herkesten önce gördü!

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Peki, İskandinav ülkeleri gerçekten battı mı? Batmaz mı? Rahatlık battı, zenginlik battı, huzur battı! Vatandaşları parayı nereye harcayacaklarını şaşırdı.

Dünya Bankası'na göre kişi başı yıllık gelirleri, Norveç'te 81 bin dolar, Danimarka'da 60 bin dolar, İsveç'te 54 bin dolar, İzlanda'da 73 bin dolar, Finlandiya'da 50 bin dolar… Türkiye onların küsuratı kadar! Görünene göre 9 bin 300 dolarla, her şey tıkırında!

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Türkiye, ensar ülke… Biz bakmaksak bu garibanlara ne Amerika bakar, ne hain Avrupa! Getirelim 2 milyon İskandinavyalıyı, yazıktır, günahtır bu insanlara… Boş yerler var, lütfen ilerleyelim arkalara…

Erdoğan'ın bahsettiği emekli olma yaşları da sanki biraz sıkıntılı… Danimarka'da 65, İzlanda'da 64, Finlandiya'da 63, Norveç'te 62, İsveç'te 61 emeklilik yaşı…

Erdoğan bunlara bile erken derken acaba 85 filan mı var aklında?

Keşke İskandinav ülkeleri battıkları için biz de batık sayılsak. Biz de onlar gibi batsak! Onları yalnız bırakmasak…

Gariban Norveç! Üzülüyorum gerçekten. Norveç'in Varlık Fon'u var. İçerisinde 1.1 triyon dolar! Boş duruyor, kullanmıyorlar! Belli ki harcamayı bilmiyorlar.

Yapsana dünyanın en büyük havalimanını… Şehir hastanesi yap ne bileyim yeni uçak al, saray kondur… Vakıf kur, paraları ona aktar dur…

Bu kafayla daha çok batar bu İskandinavlar! Hep erken emeklilikten bunlar…

Niye mutluluğu uzaklarda arar?

Merak ediyorum, hitap ettiği grupta İskandinav ülkelerinin hangileri olduğunu bilen kaç kişi var? Zira ne söylesen alkışlıyorlar.

Sahi milletvekillerine sorsalar? Bilen kaç kişi çıkar?

Ya bizim vergilerimizden on binlerce lira maaş bağlanan danışmanlar? Bunu bile düzeltemiyorlarsa ne iş yaparlar? Sağlam para sayarlar!

Erken emeklilik ile batan komşu Yunanistan var. Niye mutluluğu uzaklarda arar?

İşin acı tarafı, şu an Türk halkının en az yarısı için İskandinav ülkeleri batık ve zavallı durumdalar… Yıllar boyunca da buna inanacaklar!

Adamı hasta etmeyin!

Erdoğan, şehir hastanelerinin zarar ettiği eleştirilerine “Halkımıza hizmet etmek için zarar ediyorsak varsın zarar edelim” şeklinde yanıt verdi.

“Cebimizden 5 kuruş çıkmıyor” söyleminden, “Varsın zarar edelim” noktasına gelindi!

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Ortada zarar varsa, biri de kâr ediyordur. Devlet verilen açığı kapıyorsa ona sübvanse denir. Devlet arazisi üzerine özel şirketlerin, hasta garantisi karşılığı inşa ettiği özel hastaneler…

Hasta sayısı garantili hastane mi olur? Yaptılar oldu! Önümüze 142 milyar dolarlık fatura konuldu. İnsanlar hastalanmazsa mikrop mu yayacak da doluluk garantisi tutacak?

Kesmedi yetmedi, bitmedi!

Eğer ihaleyi alan özel sektör şirketi belirli gelire ulaşamıyorsa, devlet farkı ödemeyi taahhüt ediyor. Devlet hem finansmana, hem proje riskine kefil oluyor. Yüklenici risksiz! Garanti parayı cebe indiriyor.

Kesmiyor… Hastane şirketleri, kira dışında; röntgen, laboratuvar, güvenlik, temizlik ve yemekhane hizmetlerinden de para kazanıyor.

Yetmiyor… Hastane çevresinde otopark, lokanta, büfe gibi ticari alanları da işleterek kâr elde ediyor.

Bitmiyor… Devlet şirkete, sözleşme süresini 49 yıla kadar uzatılmasına imkân sağlıyor. Hastane şirketlerinin gelirlerinin; KDV, damga vergisi ve harçlardan muaf tutulması sözleşmelerle garanti ediliyor.

Neydi? Halkımıza hizmetti… Peki!