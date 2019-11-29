Ekonomi toparlanıp gitti!

Oğlum oradan 2020 yılı için yüzde 8.5, 2021 yılı için yüzde 6, 2022 için de yüzde 4.9 enflasyon paketle… Saray'dan Berat Bey'in siparişi, biraz acele…

Verileri toplayan kurum, açıklamayı yapan Berat Albayrak'a bağlı olduğundan tarafsızlığının ve güvenilirliğinin kalmadığını biliniyor. Kendi yazıyor, kendi çiziyor, kendi açıklıyor, kendi inanıyor!

★★★

Kamuoyu araştırma şirketi Avrasya Anket, enflasyon rakamlarını vatandaşa sordu. Ankete katılanların yüzde 79.1'i enflasyon verilerinin gerçeği yansıtmadığı görüşünde. İstatistik Kurumu'nun enflasyon verilerine inananların oranı yüzde 7.7'de kaldı. Hâlâ soruyorsun, bunca insan Çiftlikbank tosununa nasıl kandı?

★★★

Enflasyon rakamlarına inananlarla bizzat tanışmak isterim. Belli mi olur, bu saflıkla belki onlara Boğaz Köprüsü'nü, Avrasya Tüneli'ni bile satabilirim. Beni bul yiğidim!

İyi de Berat Bey büyük düşünmüyor. Hedefleri için neden 2022 yılını bekliyoruz? Şimdi bile “yüzde 8” enflasyon açıklayıp birilerini inandırabiliyorsak, 2020'de enflasyon neden “yüzde 4” açıklamıyoruz? Gerçekmiş gibi mi yapıyoruz?

Anlaşmışlar belli ki… Berat Albayrak bu açıklamaları yaparken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da “Bugün ekonomisini toparlamış bir ülke olarak yolumuza devam ediyoruz” diye konuştu kalabalığa… Yanlış mı geldim yoksa? Peki, ülke ekonomisinin toparlandığından haberi var mıydı? Ekonomi zaten hep çok iyi değil miydi? Ne zaman bozuldu ki toparlandı? Hamdolsun ekonomimiz bütün nalları topladı!

★★★

“Kriz yok hepsi manipülasyon” açıklamasından “ekonomisi toparlandı” mesajına teğet geçiş yaptık galiba… Bunun adı “kötüye alışmak” aslında… Yavaş toparlansak da saçımız başımız dağılmasa! Yapılan araştırmada Türk vatandaşının yüzde 86.4'ü son bir yıl içinde tasarruf yapmadığını söylüyor. Zira gelirleri artmıyor! Ekonomi topallıyor. Birileri toparlanıyor.

Daha da fenası günde ortalama 12 şirket konkordato ilan ediyor. Bu her 2 saatte bir şirkete denk geliyor. Türkiye'ye yatırım yapmış güzelim yabancı şirketler, güzel atlarına binip gidiyor!

Toparlayıp yandaşlara dağıttılar paraları… Ne yatırım ne güven kaldı. Karambolde götür malı!

Kimi yükseklerden uçuyor, kimi gerçeklerden kaçıyor. Sanki hep aynı nakarat… Ekonomi toparlanıp gitmeden bir de elektrik faturalarını sorsak!