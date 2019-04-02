‘Rizeliyim ya' diye başlayıp mitinglerde 200 gramlık çay paketleri dağıtıyordu. İkram edip bize de dua edersiniz diyordu.

Kalabalığın üzerlerine bedava çay atılınca bir anda “varlık kavgası” çıktı. Millet birbirine girdi! Bırakın dua etmeyi, ayırmasalar selaları verilecekti.

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Erdoğan teessüflerini bildirdi. “Bak ben çok üzüldüm, çok üzüldüm, çok üzüldüm… Böyle kavga olmaz, kavga olmaz. Gelin ön tarafa ben size birer tane vereyim. Böyle kavga olmaz. Çok ayıp, çok ayıp!” dedi.

Kavga şiddetlenince; “Eyvah, eyvah” diye devam etti. İşte bu “eyvah, eyvah” tepkisi ülkenin 17 yıl sonra düştüğü durumun özetiydi.

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Atılan çayın üretildiği Rize'de AKP, bir ilçeyi CHP'ye kaptırdı ama yüzde 72.71 oy oranıyla açık ara aldı.

Siyasetin amacı hizmetti… Yaşam kalitesini yükseltmekti… Ülke vatandaşlarını zenginleştirmekti. Sahi Rizeli neye bu kadar yüksek oy verdi?

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Şehir ekonomisi Varlık Fonu'na devredilmiş Çaykur'a dayalı. Çaykur da zarar ediyor. İstesen başaramazsın. Uğraşsan yapamazsın. Çaykur bile zarar ederse, Rizeli nasıl para kazansın?

Dünyanın en çok çay tüketilen ülkesinde Çaykur'u bu hale sokamazsın! Yoldan geçen birini çevirsen, “bu şirketi yönet” desen, Çaykur yine zarar etmez, edemez.

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Türkiye'de sadece bir günde 245 milyon bardak çay tüketiliyor. Yılda kişi başı 3.1 kilo çay içiliyor. Hesaplarsak 1300 bardak çaya denk geliyor. Ve bu ülkede zarar etme olasılığı en az kurum Çaykur zarar ediyor!

Ülkede, bodrum katındaki çay ocakları bile hava parasıyla devrediliyor. Çay satıp da zarar eden bir insan evladı bulunmuyor. Sen koskoca 46 yaş çay işleme fabrikası bulunan Çay-Kur'u nasıl zarar ettirirsin aklım almıyor!

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Çaykur'un bu zarar rakamı, AKP'nin yönetim konusundaki başarı seviyesinin açık bir kanıtı. Normal şartlarda Türkiye'nin en zengin illeri arasında olması gereken Rize, 81 il arasında 49'uncu… Fakirlik ile kendini geçindirmek arasında gidip geliyor.

Şöyle özetleyeyim, geçen ay Rize İl Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde “10 temizlik işçisi” alınmak üzere açılan kadroya 12 bin 571 kişi başvuruda bulundu. Düşünün şehirdeki insanların durumunu…

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Sezon verimi iyiymiş ama yaş çay fiyatı düşükmüş, üretici mağdurmuş, borçlar yığılmış, insanlar ödeyemiyormuş, işletme kapasitesi yetersizmiş, özel sektör işçi çıkartıyormuş… Normalde günde 50 kilo toplanıp satılan yaş çaya, randevulu sistem dayatılınca küçük işletmeler 500-1000 kilo satıyor her defasında…

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Nasıl toplanıyor? Aile yetmiyor, yevmiye ödemek gerekiyor. Haliyle çay ile odun birbirine karışıyor tartıda… Kalite tarihe gömülünce çayın tadı da kaçıyor. Belli ki Rizelinin tadını hiçbir şey kaçıramıyor…

Umursamasa da Rizeli, Çaykur'un her yıl zarar etmesi beni fena gerdi! Eyvah eyvah! Bu Çaykur'u yöneten Varlık Fonu aynı zamanda ülke ekonomisinin sorumlusu.