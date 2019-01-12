Milletine cimri el aleme iki kat faiz verdi!

Televizyonda illa görmüşsünüzdür. Reklamları halen dönüyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı bireysel yatırımcılara yüzde 2.5 faizle Euro, yüzde 4 faizle de dolar tahvili satıyor.

Geçen ay başlattılar, baktılar talep gelmiyor süreyi uzattılar. Kamu bankaları döviz tahvili satmak için bütün müşterilerini tek tek aradılar. O da olmadı bireyseli bıraktılar, kurumsal müşterileri işin içine kattılar.

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İhale bitti. Bir türlü sonuçları açıklamadılar. Belli ki utandılar. Birkaç gün sonra ihale sonucunu döviz olarak toplayıp çok görünsün diye Türk Lirası olarak açıkladılar!

Hani Erdoğan'ın mitinglerde 5 milyon liralık yatırım yaptıkları yerde, 5 trilyon yatırım yaptık demesi gibi… Tamamen algı yönetimi… Ne satmışlar? Yaklaşık 1.1 milyar lira… Yine iyi!

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Arkasına devlet güvencesi koyup o kadar reklam yapıp toplamda 200 milyon dolar satacak insan bulmuşlar. Muhtemelen onu da devlet kurumlarına aldırdılar.

Yoksa kim gider de bu faizle parasını bağlar? Baktılar akmasa damlıyor, döviz borçlanma ihalesini bu sefer süresiz uzattılar.

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Şimdi gelelim yurtdışı yatırımcıya… Yani yabancıya… Onlardan da para alalım, tahvil satalım dediler. Borçlanma ihalesine çıktılar. Sonuçlar bir geldi, kendi vatandaşına verdiği faizin neredeyse iki katını verdi! Ülkeyi ipotekle daha iyi!

Dolar bazında yurt dışında satılan tahvilin faiz getirisi “yüzde 7.68” olarak gerçekleşti. Talep 5.5 milyar dolar olarak geldi. Büyük başarı olarak addedildi. Oysa bu gibi ihalelerde almak istediğin miktarın 2-3 katı teklif verirsin ki, istediğin kadar alabilesin.

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Bundan üç ay önce, krizin civcivli günlerinde dolar bazında yıllık yüzde 7.5 faizle, 2 milyar dolar borçlanılmıştı. Ona, altı milyar dolar teklif geldi. O da büyük başarı olarak lanse edildi. Hep başarı, büyük başarı… Başarısız olmak onların kitabında hiç yazmadı!

İki ihaleyi karşılaştırırsak önceki 5 yıl vadeliydi bu 10 yıl vadeli. Lakin ona 6 milyar dolar talep gelmişti, buna 5.5 milyar dolar talep geldi. Talep düştü faiz daha da arttı. Merak ediyorum, dünyada bizden daha yüksek faizle borçlanan ülke hangisi?

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Şöyle anlatayım; Türkiye borçlanırken, gazeteciyi katlettiği için dünyada tepki çeken Suudi Arabistan da borçlanmak için tahvil ihracına çıktı. Birçok yatırımcı protesto etti, teklif dahi vermedi.

Yine de tam 7.5 milyar dolarlık tahvil sattı. Faiz oranı yüzde 4.5 olurken 27.5 milyar dolarlık teklif geldi. Sahi bizimki başarıysa Suudilerinki neydi?