S-400 füzeleri doları fırlatır mı?

Kısa vadede Türkiye ekonomisi önünde görünen en büyük risk hiç şüphesiz Rusya'dan siparişi verilmiş, parası dahi ödenmiş S-400 hava savunma sistemleri…

Dolar, Euro, faiz, enflasyon, konkordato, dış mihrak, ambargo… Ne ararsan var burada… Ekonomi için papaz olayı rüzgarsa, S-400 füzeleri fırtına… İlk teslimat temmuzda…

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Amerika, S-400 alımının gerçekleşmesi durumunda “Çok geniş kapsamlı sonuçların ortaya çıkacağı” uyarısında bulundu. Açık açık Türkiye'ye yaptırımlar uygulayacağını açıkladı. İlk salvoyu da dün savurdu.

Başkan Trump Kongre'ye bir mektup gönderdi. Türkiye'yi bazı ürünlerde gümrük muafiyeti sağlayan programdan çıkarma niyeti olduğunu bildirdi.

Geçen yaz, papaz nedeniyle Amerika ile didişince Trump ufaktan tehditler sıraladı… Bu durum tuttu fırlattı doları… Sanki İsa tutuklanmıştı!

Kötü ekonomi yönetimi nedeniyle 4.60'a çıkmış dolar bir anda 7 liranın üzerini gördü. İnsin diye faizler yüzde 24'e yükseltildi. Bana mısın demedi… Ne zaman papaz evine gönderildi, bizim ekonomi biraz nefeslendi.

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Başa dönelim… Bundan 18 ay önce dönemin Milli Savunma Bakanı Canikli, Türkiye'nin 2.5 milyar dolar karşılığında, iki sistem, 4 adet batarya aldığını açıkladı. Üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kaporayı verdik” sözleriyle durumu onayladı.

Ruslar bu alışveriş için kredi açtı. Para tamamen aktarıldı. Şimdi Rusya'ya kredi borçları ödeniyor. Bunun anlamı, almazsan 2.5 milyar dolar yanacak!

Ülkede para bol olunca kimseyi kırmamak gerek tabi… Gittik, Amerika ile 3.5 milyar dolar değerinde Patriot hava ve füze savunma sistemi alış anlaşması imzaladık.

Zira Türkiye'nin geliştirilme aşamasında maddi ve lojistik destek olduğu ve ilk aşamada 900 milyon dolar ödeme yaptığı F-35 uçaklarını ABD bize vermiyor. S-400 anlaşmasının sonuçlarını bekliyor.

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Gelen satıyor, giden satıyor. Sahi bu sistemleri kime karşı kullanacağız? Hangi ülke bize havadan saldıracak?

Eğer Amerika ve Rusya ise bu silahlar çok hafif kalır. Zira biz NATO üyesiyiz. Gidip de NATO'nun en büyük düşmanından silah alırsan işler karışır. Bu berbat dış politikanın sonuçlarına gelirsek… Hesap her türlü bize kilitlenecek.

Ya S-400'leri alıp ekonominin anasını ağlatacağız. Giden doların arkasında el sallayacağız. Ya da 2.5 milyar doları yakıp Rusya'nın Suriye'deki desteğini kaybedeceğiz. İlişkileri bozacağız.

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Yahu biz değil miyiz, dolar bazında yıllık yüzde 7.5 faizle 2 milyar dolar borçlanabildiği için bunu başarı sayan. ‘Para bulduk' diye kutlama yapan. Ekonomisi krizde olan…

Belli ki bu yaz sıcak, çok sıcak, daha da sıcak olacak… S-400'ler gelirse piyasalar fena yanacak. Sonra etrafı kim toplayacak? Belli ki ihale yine vatandaşa kalacak.