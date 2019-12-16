Ziraat Bankası’nın ayıbı Simit Sarayı

Ziraat Bankası, CHP'li büyükşehir belediyeleri kredi isteyince vermiyor. Emir yukarıdan geliyor.

Beylik laftır; Bunları yapacağına simit sat onurunla yaşa… Belli ki Ziraat Bankası bu çizgiye geldi. Simit satmaya karar verdi.

Simit Saray'ının yarısına tam 500 milyon dolar saydı! Yine birilerini kurtardı. Şirketin büyük borcu özel bankalara… Ziraat Bankası'na ne?

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Günde 12 şirket konkordato ilan ediyor, binlercesi iflas ediyor ülkede. Sahi Ziraat nerede? Simitçiye can simidi olma derdinde!

Ziraat Bankası kimin? Devletin… Devlet kimin? Halkın… Erdoğan her ortamda; “Buraları Tayyip Erdoğan'ın sarayı değil, halkın sarayıdır” demiyor mu?

Simit Saray'ı da halkın sarayı oldu. Fatura 82 milyonun önüne konuldu. Biraz ekonomiden anlayan herkesin gözleri doldu!

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Hastaneler, yollar, köprüler, okullar, limanlar, garlar özel şirketlere devrediliyor. Simitçi kamulaştırılıyor! Toplanan vergiler bize simit olarak dönüyor.

Haliyle fen liselerini kapatıp imam hatip açan, fabrikaları satıp, Simit Sarayı alan ülke ekonomisi gelecek için umut vaat etmiyor.

Sorsan; Simit Sarayı vatan hattı… Simit Sarayı düşerse Mekke düşer, Medine düşer… Mekke Zamzam Tower'da Simit Sarayı var. Medine Al Noor Mall'da Simit Sarayı var. Kim bilir kiraları ne kadar?

Fark etmez ki! Yurtdışında açılan şubelere Turquality kapsamında büyük para destekleri veriyorlar. Destek parası olmasa dayanamazlar, çoğunu kaparlar. Yine de topu attılar.

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Ne simit satarak bu kadar borç yapılır, ne de simit dükkanına bu kadar kredi açılır. Bu krediyi açan bankacının, simitteki susam kadar aklı vardır! Ya da iş baştan ayarlanmıştır.

Şirket sahiplerini tebrik etmek gerekir. Simitçiye, “saray” demeleri en başta verilmiş en akıllı karar… Saray hassasiyeti biliniyor. Duydu mu dayanamıyor. Simitten de olsa saray olunca, alıyor.

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Devlet ticaret yapmaz diye diye elde ne varsa sattılar, şimdi gittiler simit işine daldılar. Aldığı fiyat da, paramız yok diye Katar ordusuna verilen Tank Palet'in 10 misli kadar… Neymiş? Bir simit 10 tanka bedelmiş!

Berat Albayrak‘ın emeklilik açıklamaları ile bu hamleyi üst üste koyunca, acaba emeklilere maaş yerine simit mi verecekler? Zira maaş ancak simide yetiyor, onu da biz verelim mi diyecekler.

Ziraat daha önce de yaptı!

Resmi olarak 2013 yılında Ora AVM için verilen iflas kararı ile Ziraat Bankası 285 milyon Euro kredi batırdı. İtirazlar, mahkemeler derken karar geçen yıl kesinleşti. Dava bitti, üstüne soğuk su içildi…

İşin ilginç tarafı, kredi battı mı, batırıldı mı? İddialar ne araştırıldı ne incelendi… Olay bu noktada kapandı!

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Projeye ilk olarak Garanti Bankası finansman sağladı. İlk 2 yılı geri ödemesiz projeye 118 milyon Euro kredi vermeyi kabul eden Garanti, Ora Gayrimenkul'ün mali yapısının yeterince güçlü olmadığına kanaat getirerek projeden çekilme kararı aldı.

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Devam eden projeyi tamamlamak için birçok bankanın kapısını çalan şirket sonunda bilin bakalım kimi kafaladı? Tabii ki Ziraat! İlk raporda “kredi verilemez” çıktı. Dört ay sonra rapor değişti, araya hatırlı birileri girdi ve kredi verildi!

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Nasıl oluyorsa artık! Ziraat Bankası kredi vermekle yetinmedi, bir de Ora Grubu'nun Garanti Bankası'na olan borçlarını da üstlendi. Haliyle insanın aklında bir sürü soru kaldı, hiçbiri cevaplanmadı!

Simit Sarayı'nın en çok kredi borcu kime? Denizbank'a… Ne bileyim, bir anda aklıma geldi Ora!

Bankanın şaftı kaydı!

Bu yıl Ziraat Bankası yüksek faizle 22 farklı ülkedeki 44 bankadan toplam 1 milyar 440 milyon dolar sendikasyon kredisi sağladı. Gitti onun önemli bir kısmını Simit Sarayı'na yatırdı. Oysa ihtisas bankacılığı yapması gerekiyor. Kuruluş amacı; adından da anlaşılacağı üzere ziraat ile uğraşanların kredi ihtiyaçlarını karşılayıp onları ezdirmemek olmalıydı. Bankanın şaftı kaydı!

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Ziraat'a güvenen çiftçiler, besiciler bile köyünü, çitini, sabanını, hayvanını bırakıp soluğu şehirlerde aldı. Zaten çoğu battı! Elinde tuttuğu kaynağı, büyük ihaleleri kapan holdinglere kredi vermesi, yandaş medya oluşturulması için kullanması asli görevi oldu.

Hakikaten bizim vergilerin, İşsizlik Fonu'nun durumu tam da bu!