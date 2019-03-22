Annenin feryadı!

Eşini ve oğlunu o gece kaybetmiş acılı annenin aslında adalet aradığını biliyoruz. Adalet aradığı için soruyor: “250 şehidi kaça sattınız?” Hukuk aradığı için “Anlı şanlı günlerimizi çaldılar! Haram olsun, bana haram ettikleri her gün gibi” diyerek sorusunu paylaşıyor.

Bu soru kime?

Cevap veren yok.

İşitmiyorlar.

Sağırlar.

15 Temmuz'da darbeciler, İstanbul boğaz köprüsü girişinde iktidar partisi AKP'nin reklamcısı Erol Olçok ile oğlu Abdullah Tayyip Olçok'u da şehit ettiler. O gece hem eşini ve hem oğlunu kaybeden Nihal Olçok, “adaleti kaça sattınız?” diye sorarken; FETÖ'nün siyasi ayağına dikkat çekmek istiyor olmalı.

Acılı anne!

Bir iş adamını!

Ve bir de ihaleyi!

İşaret ediyor.

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İktidar büyükleri ile de yakınlığı olan Fettah Tamince adlı iş adamı, bir zamanlar Fetullah'a yakın olduğunu kendisi itiraf etmişti. TUSKON üyesi ve Zaman Gazetesi ortağı olmuştu. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile MASAK raporlarına göre Fetullah cemaatine bağlı vakıflarda mütevelli heyet üyeliği yapmış, himmet parası toplamıştı. Bu yönde basında çok sayıda haber, bilgi yayınlanmıştı. Tamince hakkında FETÖ soruşturması başlatılmış fakat savcı “kovuşturmaya gerek yoktur” kararı vermişti. Daha sonra bu savcının da içinde yer aldığı bazı savcılar, “FETÖ dosyalarında adı geçen bazı kişiler hakkında para karşılığında takipsizlik kararı verdikleri” şüphesiyle açığa alınmışlardı.

Annenin isyanı bunaydı.

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Adalet arayan anne, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) ihalesinin iş adamı Fettah Tamince'nin şirketine verilmesi haberini de paylaşarak, “İhale verildi. Bu mudur? Neyle neyi takas ettiniz?” diye soruyor.

AKM ihalesi!

Roman olur.

Yıkıldı.

Yeniden yapılacak.

860 milyon TL'ye ihale edildi.

İhaleyi Tamince'nin Sembol adlı şirketi ile Yeni Yapı adlı bir şirket kazandı. Maliyetin 1 milyar TL'yi bulması kuvvetle tahmin ediliyor. Oysa 9 yıl önce 2010'da “AKM'yi tamamen yıkmaya gerek yok, güçlendirip restore ederek İstanbul'a kazandırırız” fikri hakim oldu. Bunun için 90 milyon TL gerekiyordu. Bu parayı da hibe olarak Avrupa Kültür Başkenti Ajansı verecekti. Türkiye'den bir kuruş çıkmayacaktı. Ne oldu, ne döndü, anlaşılamadı. Birileri dava açtı AKM'nin yenilenmesi projesi durduruldu.

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Sakıp Sabancı sağdı.

Bir açıklama yaptı.

Dedi ki, “Sabancı Vakfı olarak 30 milyon TL sponsorluk verelim AKM böyle harap kalmasın, yenilensin.” O zaman Kültür Bakanı Ertuğrul Günay'dı, Sabancı'nın önerisini olumlu buldu. Bakanlık da 40 milyon TL koydu, 70 milyon TL'ye AKM'nin yenilenmesi ihaleye çıktı. İki şirket (Tanca ve Yeni Yapı) 2012 yılında şantiyeyi kurdu, AKM'yi yenileme inşaatı başladı.

Sonra yine aynı hikaye.

İnşaat yine durdu.

Ve Kültür Bakanı Günay, istifa etti. İktidar AKM'yi “tamamen yıkıp yeniden yapacağını” açıkladı. Proje büyütüldü. Ve Tamince'nin şirketi Sembol ile Yeni Yapı şirketine 860 milyon TL'ye yapılsın diye ihale edildi.

70 milyona yenilenecekti.

Enflasyon farkını ekle.

Bugünkü paraya getir.

100 milyona bitecekti.

860 milyon harcanacak

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Eşini ve oğlunu yitirmiş acılı anne Nihal Olçok, soruyor: “İhale verildi. Bu mudur? Neyle neyi takas ettiniz?”

Sağırlar, duymuyorlar.

FETÖ'nün siyasi ayağı nerede?