Gemi battı. Reis tayfa dövüyor!

Baş makinist, ikinci kaptan, efendi kaptan, çarkçıbaşı, lostormo, yağcılar, tayfalar batan gemiden mal ve yolcu kaçırmaya yeltendiler. Reis, dün sağ eliyle sevdiği çarkçıbaşını, ikinci kaptanı, baş yağcısını bugün sol eliyle yumrukluyor.

Övünmek ayıp.

Söylemek hüzün.

Ben, Reis'in “Bunlar kamu bankasını dolandırma peşinde” diyen bugünkü noktaya nasıl geldiğinin tanığıyım.

O günlerde yazdım.

Size aktarayım.

“TEKEL'in

Pırlanta

Arsası!

TEKEL işçileri örnektir. Arka (torpil) bulamadılar. Kendilerini anlayacak iktidarları olmayan TEKEL işçileri, ölüm oruçlarına yatıp “Bizi işsiz ve aşsız bırakmayın” diyebilmek için polis dayağından geçmeye, tazyikli soğuk su altında debelenmeye, Ankara'nın ayazında çadırlarda bekleşmeye mecbur kaldılar.

Oysa Vakıf!

Onun arkası var.

Vakfın iktidara yakınlığı tam olduğundan “TEKEL'in rakı, şarap, sigara, tütün fabrikaları önce yandaş işadamlarına yok pahasına sonra da yabancı şirketlere satıldığı” için İstanbul'un Kartal İlçesi Cevizli'de elde kalan pırlanta arsası, “irtifak hakkı tahsisi” yoluyla Bilim ve Sanat Vakfı'nın (BİSAV) kuracağı İstanbul Şehir Üniversitesi'ne verilir.

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Burası Türkiye!

Milletin malı olan TEKEL'in pırlanta arsasını bir gecede “hibeler” ve bir gecede dost-arkadaş-tanıdık-bildik ve yandaş vakfa “tahsis” yaparlar.

Burada işler böyle biter.

Özelleştirme Yüksek Kurulu; Başbakan Tayyip Erdoğan, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Devlet Bakanı Ali Babacan, Ulaştırma Bakanı, Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz'dan kuruludur. Bu yüksek kurul, TEKEL'in toplam 460 bin metrekare (460 dönüm, yani 46 hektar) arazisini 28 Kasım 2008 tarihinde Özelleştirme İdaresi'nden alıp Maliye Bakanlığı'na “hibe etme” kararı verdi. Mülk, bir kararla, bir gecede Özelleştirme İdaresi'nin sahipliğinden çıktı, Maliye'nin mülkiyetine geçti. Maliye Bakanlığı da kendisine hibe edilen bu 460 dönüm yani 46 hektar genişliğindeki şehir arazisinin içinde bir pırlanta gibi durmakta olan toplam 296 bin metrekarelik (296 dönüm) bölümü; 9 Şubat 2009 tarihinde İstanbul Şehir Üniversitesi adına “irtifak hakkı” tahsisi yoluyla 49 yıllığına Bilim ve Sanat Vakfı'na kiralayıverdi. Söz konusu TEKEL'in yani milletin arsası da tanıdık bildik vakıfçılara süper hızla böyle geçti.

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İktidar partisinin çoğunlukta olduğu İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi de 18 Eylül 2009 tarihinde 1/5000 planı kabul ederek bu pırlanta arazi üzerinde 0.80 emsalle toplam 240 bin metrekare bina yapma imar izni verdi. Ne hikmetse, aslında yerel belediyenin (Kartal Belediyesi) hakkı olan 1/1000'lik planı da Büyükşehir'in yapma şartını getirdi. Yerel belediyeyi devreden çıkardı. Çünkü son yerel seçimde Kartal'ın halkı, AKP'li olan Kartal Belediye Başkanı'nı indirdi, yerine Dr. Altınok Öz adlı CHP'liyi Kartal Belediye Başkan'ı seçti. TEKEL'in Kartal Cevizli'de bu 296 dönüm (296 bin metrekare) arsasını Kartal Belediyesi, halk için park, sosyal ve kültürel donatı alanları yapmak için istedi. Ona vermediler.

Necati Doğru

VATAN Gazetesi”

★★★

9 yıl önceydi.

Bu tür yazıları yazdığım için VATAN Gazetesi yönetimine baskı yaptılar, o gazetede yazamaz duruma geldiğim için ayrıldım.

Aradan 9 yıl geçti.

Dün baş yağcılarına, pırlanta arsa tahsis eden ve bu pırlanta arsa üzerine üniversite binası yapsınlar diye devlet bankasından kredi pompalanmasına gözlerini kapatan Reis, bugün “bunlar kamu bankasını dolandırma peşinde” diye haykırıyor.

Gemi battı.

Reis tayfa dövüyor!