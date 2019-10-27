Havuz çatladı! Tuzu kuru vergileri yolda!

“Havuz modeli” neydi?

Siz unutmuşsunuzdur.

Hatırlatayım:

Sen köprü ihalesini aldın.

At havuza para.

Sen havaalanını kaptın.

At havuza para.

Sen rakı fabrikalarını….

At havuza para.

Sen tünel projesini….

At havuza para.

Havuzda toplanan dolar cinsinden paralar ne oldu? Siz onu da unutmuşsunuzdur. Partiyi desteklemek için, parti ağzıyla yazı yazacak gazete ve açık oturum yapacak TV'lerin el değiştirmesinde kullanıldı. Havuza para yatıran yeni zengin işadamlarına da “taşıt garantili köprüler, zam garantili elektrik dağıtım tekelleri, hasta garantili hastaneler, gelen yolcu-giden yolcu garantili hava meydanlarının işletilmesi ” sunuldu.

Bunları yaşadık.

Sonunda havuz modeli!

Toprağı bol olsun!

★★★

Elde satacak ve karşılığında “at havuza parayı” diyecek fazla bir şey kalmadı. Bugünlerde Ankara'da “devletin elinde kalan son gümüşleri de satma (özelleştirme) çalışmaları yapılıyor.

Duyuyoruz.

Birkaç elde kalan HES!

Birkaç marina!

Birkaç liman!

Üç- beş kömür sahası!

Bunları şimdi alacak, ürettiği kömürü satış garantisi, marinasına gelen yatlara geceleme garantisi alıp yüksek paralar kapacak zemin ortadan kalktı. “At havuza para al devletin malını…” dönemi ekonomideki büyük kriz (yani dış borçlanmanın sıkıntıya girmesiyle) son buldu. Şimdi elde kalan son gümüşler, kapanmayan büyük açığı yamamak için satılıyor. IMF reçetesinden intihal (birebir kopya) ederek bir yerlileştirilmiş, “batan şirketleri kurtar, sıkışan bankaları rahatlat, halkın kemerelerini sık, ücretleri ve maaşları baskı altında tut, ücretleri mevcut enflasyona göre değil tahmini enflasyona göre artır…” çizgisine geldi.

★★★

Elde tuzu kurular kaldı.

Tasarı hazırlanmış.

Tuzu kuru vergisi geliyor. Evinin değeri 5 milyon TL üzerinde olanlara “sosyete bacası vergisi” konulacak. Yıllık maaş geliri 500 bin TL'nin üzerinde olan müdür, genel müdürlere de beyanname vermeleri istenerek; “tuzu kuru vergisi” salınacak. Kurumlar vergisi artırılarak holding patronlarına da “azıcık-birazcık vergisi” konulacak.

Geçti gitti o günler.

O narkozlu günler.

O, bul dış borcu.

Ver geçiş garantisini.

Sonra da “devletin cebinden bir kuruş çıkmıyor…” diye halkı narkozla günleri bitti. “At havuza parayı…” modeli de Sirkeci Garı ile Haydarpaşa Garı dışında kiralayacak “ballı-börek kamu malı” bulamıyor. Holding patronlarına ve tuzu kurular ile sosyeteden vergi alma noktasına gelindi.

★★★

Dostlar alışverişte görsün.

Bunlardan ne toplanır?

837 bin Kurumlar Vergisi mükellefi var. Bunların sadece 6 bini vergi ödüyor. Kurumlar vergisinden toplanan para rakı, şarap, sigara içenlere bindirilen ÖTV ve KDV'den daha az!