“Mavi Vatan” tanımlaması ona aitti. Kahraman Tümamiral Soner Polat 61 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Seveni çoktu.

Kendisi için bir şey istemiyordu. Vatan sağ olsun diye yola çıkanlar, “geride hoş seda bırakıp” gönüllerde taht kurarak gidiyorlar.

Halk nankör değil.

Görüyor.

Kendi için bir şey istemeyenleri, görüşlerine, düşüncelerine katılsın ya da katılmasın, sağlığında da ölümünde de gönlünde oturtacak bir yer açıyor.

Kalbe girenler.

Gözden düşenler.

Bu ikilemi yaşıyoruz.

★★★

Kemal Kılıçdaroğlu, siyasetin geçinme, zenginleşme, yakınları kayırma ve kamu kaynaklarını yandaşlara transfer etme aracı olmaktan çıkartılmasını savunuyor. Bunun için Adana'dan Ankara'ya dönerken VIP salonunu kullanmadı.

Yolcular kuyruktaydı.

O da kuyruğa girdi.

Örnek olacaktır.

Bütün CHP'li milletvekillerinin, VIP imtiyazını ellerinin tersiyle itecekleri beklenir. Bundan böyle bütün CHP'li belediye başkanlarının da bindikleri lüks pahalı makam araçlarından inip, Türkiye'deki fabrikalarda üretilmiş halkın binebildiği ucuz otomobilleri makam aracı olarak seçmeleri umulur.

Geç bile kaldılar.

Çanakkale'nin CHP'li Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, evden makamına gelirken yürümeye ya da toplu taşıma araçlarını kullanmaya başladı.

Kalplere girecektir.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise evinden belediyedeki makamına gidip gelirken belediyenin lüks makam aracını değil kendi özel otomobilini kullandığını açıkladı. İmamoğlu'nun bu tavrının İstanbul'da CHP'li ilçe belediye başkanlarınca da örnek alınması kalplere giden yolda adım olur. Ben İstanbul'da yaşayan vergi veren bir vatandaş olarak bunu CHP'li belediye başkanlarından istemekteyim.

★★★

Lüks otodan inen.

Gönül kazanıyor.

Yağmayı önleyen.

Kalplere giriyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da uçak yolculuğu yapmak zorunda kaldığında “belediye parasıyla zengin sınıf imtiyazına yapışma görmemişliğini” bitirdi. Uçaklarda Business sınıf ya da 1-A VIP koltuk yerine, ekonomi sınıfında uçuyor.

Halkın başkanı!

Halk gibi olmalı!

Tüm halkı “Business sınıf uçacak gelire kavuşturuncaya kadar” ekonomi sınıfında uçmalı. Siyaset bu olmalı ve bize göstermeli.

★★★

Böyle olmasını beklediği için İstanbul halkı Ekrem İmamoğlu'na sahip çıkmaya devam ediyor. İstanbul AKP'li başkanların elindeyken başta THY olmak üzere tüm kamu kurumları su ihtiyaçlarını belediye şirketi “Hamidiye Su”dan karşılıyorlardı. Seçimleri Ekrem İmamoğlu kazanınca alımı bıraktılar. İmamoğlu'nu bitirme emri almış olmalılar. Ancak İstanbul halkı ve ülkenin her yanından vatandaşlar “Hamidiye Su”ya sahip çıktı.

Hamidiye yok satıyor.

★★★

Özetle diyeceğim şu:

TCDD'nin Haydarpaşa ve Sirkeci garlarının depo sahalarının kiralanması ihalesini yandaşlara vermeye çalışanlar ile damadın şirketine İstanbul'da 18.2 hektarlık alanı özel endüstri bölgesi ilan ederek kamudan özele gelir transfer etmeyi politikacılık sananlar gözden düştükçe düşüyor.