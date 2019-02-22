Musa, Güray Hakan, Ahmet, Murat’ı yine hapse çağırdılar!

Birçoğu benim kuşağımdan, arkadaşım. Başta Musa Kart gelir. Yıllarca beraber çalıştık. Unutulmaz, tatlı-acı hatıralarımız var. FETÖ çamuru ona yapışmaz. Benden genç olanlar Hakan, Ahmet, Kadri, Mustafa, Bülent, Önder, Emre, Murat onlara da yapışmaz. Benden yaşlı olanlar Hikmet, Aydın, Orhan… Hayatları ortada. Yazdıkları da… Hepsine yine ceza yağdı. Yeniden hapse çağırdılar.

Musa Kart.

3 yıl 9 ay ceza yemişti. Hakim son sözünü sormuştu. Musa Kart, “Ülkeme duyduğum umudu size çaldırtmam” demişti.

Güray Öz.

3 yıl 9 ay ceza yedi.

Hakim son sözünü sordu. Güray Öz, “İnsan aklıyla alay ettirmem” dedi.

Hakan Kara.

3 yıl 9 ay ceza yedi.

Hakim son sözünü sordu. Hakan Kara, “Yalanın heykelini dikemezsiniz” dedi.

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Ahmet Şık.

7 yıl 6 ay ceza yedi. Ahmet Şık, “Asıl siz teslim olun” dedi.

Kadri Gürsel.

2 yıl 6 ay ceza yedi. Kadri Gürsel, “Başım dik, alnım açık, iddiaların hepsi kara yalan, içi boş” dedi.

Bülent Utku.

4 yıl 6 ay ceza yedi. Bülent Utku, “Adaleti unutan, rotasını kaybeder” dedi.

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Mustafa Kemal Güngör.

3 yıl 9 ay ceza yedi.

Hakim son sözünü sordu. Mustafa Kemal Güngör, “Adaletin olmadığı ülkede ot bile bitmez” dedi.

Önder Çelik.

3 yıl 9 ay ceza yedi. Önder Çelik, “Göz yumma güneşten, ne kadar nuru kararsa, sönmez ebedi; her gecenin gündüzü vardır” dedi.

Emre İper.

3 yıl 1 ay 15 gün ceza yedi. Emre İper, “Hakikat yok hürriyet var bu yolda” dedi.

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Aydın Engin.

7 yıl 6 ay ceza yedi. Hakim son sözünü sordu. Aydın Engin, “Size yardımcı olamayacağım” dedi.

Hikmet Çetinkaya.

6 yıl 3 ay ceza yedi. Hakim son sözünü sordu. Hikmet Çetinkaya, “Gerçeğin kötü bir huyu vardır, bir gün mutlaka ortaya çıkar” dedi.

Murat Sabuncu.

7 yıl 6 ay ceza yedi. Hakim son sözünü sordu. Murat Sabuncu, “Yanlışlar galip geliyor gibi görünse de doğrular hiçbir zaman kaybetmez” dedi.

Orhan Erinç.

6 yıl 3 ay ceza yedi. Hakim son sözünü sordu. Orhan Erinç, “Kararınızdan çıkanı, vicdanınız duysun” dedi.

★★★

Onlar gazeteci, Türkiye'de bir basın kanunu olduğuna, yazı ile ifade etme özgürlüğü verilen gazeteciliğin suç sayılmayacağına inandılar.

Yeniden hapse çağrıldılar.

Adalet hüküm giydi!

Tespit: FETÖ'ye geçmişte ve şimdi karşı olanları hapse atma ve hapisteki gerçek FETÖ'cüleri yavaş yavaş salıverme süreci yaşıyoruz.

KALEMİN GÖR DEDİĞİ

Bu adamı işinden atarlar!

Merkez Bankası İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Hakan Atasoy, “Gelirimizden daha fazlasını harcayıp borçlanıyoruz. Ürettiğimizden fazlasını tüketiyoruz. Dövizdeki artışın sebebi buydu, borçlanarak harcama” dedi. Bu adam doğru söyledi, işinden atarlar. Nereden çıkartıyorsun derseniz; şu anda Türkiye dünyada dolar bazında en yüksek faiz ödeyerek borçlanıyor derim ve ekonomiden sorumlu bakanların, “Borç Japonya'da da olsa gidip alacağız” açıklamalarını belge olarak önünüze koyarım.