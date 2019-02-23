2 gemimiz vardı.

2 gemi daha aldık.

4 petrol sondaj gemisi 4 koldan Türkiye'nin kıta sahanlığı içinde yer alan denizlerde araştırma yapacaktı. Bunu da yapmaya 1982 yılında yayınlanmış BM Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin ilgili maddelerine göre hakkı vardı.

Derin deniz gözlemi yapma.

Dip kaya örnekleri toplama.

Ve sondaj vurma.

Biz de başlayacaktık.

Nedense geç kalmıştık.

İyi hatırlıyorum.

Arşivlerde var:

İsrail, Mısır, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan arkalarına ABD petrol şirketleri ile Katar destekli sermayeyi alarak Akdeniz'de “petrol ve doğalgaz aramaya” başlamışlardı.

Biz niçin geç kaldık?

Bu soruyu Meclis'te bir hanım milletvekili Gamze Taşçıer (CHP) sormuş ve “Sondaj neden Rumların el koyduğu sahada değil…” diye açıklama istemişti. Çünkü bizim sondaj gemisi Fatih, Antalya'nın 60 mil uzağında kalan “Alanya 1 kuyusunda sondaj çalışması” yapıyordu. Oysa bu araştırma gemisinin alınış amacı Antalya koyunda değil Akdeniz'de petrol ve doğalgaz olduğu kuvvetle tahmin edilen yerlerde çalışma yapmaktı.

Fatih gemisi neden kıyıda?

Niçin Doğu Akdeniz'de “deniz yetki alanımız içinde” değil? Münhasır Ekonomik Bölge veya Kıta Sahanlığı koordinatlarımızın ilanı niçin yapılmadı, niçin geç bırakıldı, bu bulanıklık nedir?

★★★

Yani bu hanım milletvekili (CHP'li) “bizim araştırma gemilerimizin Rumların el koyduğu sahada da çalışmasını” istiyordu. Türkiye'nin haklarını dile getiriyordu.

Seçimlere az kaldı.

Şeytan lazım.

Sondaj yine gündem oldu.

Rumcu şeytanımız eksikti.

Rumcu şeytan da bulundu!

Milletvekili Ali Mahir Başarır (CHP), “Rum ağzıyla konuşmakla” suçlandı. Bu suçlamaya karşılık CHP milletvekili, “Hakkımda günlerdir asılsız bir kampanya yürüyor. Cumhurbaşkanı da bu kampanyaya ortak oldu. Ben Enerji Bakanı'nın yanıtlaması için bir önerge verdim, 10 soru sordum. 3 gemi alınmış, limanda yatıyor. Kiralanan bir helikopter var. Günlüğü 40 bin dolar. Buna gerek var mıydı? Bu aramaları ciddi bir şekilde yapıyor muyuz, yapmıyor muyuz? Ben bunu sordum. Sorduğum 10 sorunun bir kelimesinde bile ‘Bu kuyular neden açıldı, neden petrol arıyoruz' diye bir soru varsa ben milletvekilliğinden istifa edeceğim” diyor.

★★★

Tam tersi!

CHP milletvekilleri Meclis'te Türkiye'nin Akdeniz'de BM Sözleşmesi'nden doğan hakkını kullanarak petrol aramasını hızlandırmasını istiyorlar. Rum ağzıyla değil Türk ağzıyla konuşuyorlar.

Gerçek bu!

Arşivler yalan söylemez.

Biz gerçeği yazmalıyız.

KALEMİN GÖR DEDİĞİ

Baronu kaçırtan unutuldu!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “2018'de 147 bin 552 uyuşturucu operasyonu yaptık. Çok kaba bir hesapla Türkiye'de 2018'de ele geçi­rilen uyuşturucunun maddi değeri 3.5 milyar Türk Lirası'dır” dedi. Polisimiz, bakanlığımız çalışıyor. Bravo diyo­rum. Fakat uyuşturucu baronu Naci Zindaşti'nin hapishaneden kaçırılış öyküsünü hatırlıyorum. Uyuşturucu çete reisi yakalanmıştı. Aniden gece vakti saat 11:30'da hakim kararı ile serbest bırakıldı ve kaçtı. Hakim, uyuşturucu baronunu serbest bırak­ması için bir iktidar milletvekilinin kendisine sık sık telefon edip telkinde bulunduğunu itiraf etmişti. Kimdi bu milletvekili? İsmi açıklanmadı. Baronu kaçırtan unutturuldu. Kimdi o?