Ellerinde kalın sopalar vardı. Yüzlerinde kin, ağızlarında küfür. Marketin kapısından hışımla girdiler. Market sahibi akrabalarıydı.

Veresiyeyi kesmişti.

Marketçiye saldırdılar.

Başına vurdular.

Ortalık kan revan.

Polis geldi, kaçtılar.

Borçla, veresiyeyle, ücretle, maaşla, tek sabit gelirle geçinenler sıkışıyor. Akraba, akrabaya saldırıyor.

Uçurum açılıyor!

Daha da açılacak.

Zamlar devam edecek. Batan şirketler kurtarılacak. Ücretler ve maaşlar ise baskı altına alınacak.

Nereye kadar?

Dibe vuracak.

Dipten dönecek.

Yaşıyoruz, göreceğiz.

★★★

Türkiye, OECD'nin 20 kurucu üyesi içinde yer aldı ve zamanla OECD'nin üye ülke sayısı 33'e çıktı. OECD ülkelerinde elektriğin kilovat-saat bedeli bugünkü Euro kuru üzerinden hesaplandığında 25 Kuruş tutuyor. Türkiye'de son zamla konut elektriği kilovat saati 57.28 Kuruş'a çıktı.

İş yerinde:

75.69 Kuruş.

Aydınlatmada:

70.21 Kuruş.

Tarla sulamada:

66.61 Kuruş.

Sanayide:

65.69 Kuruş.

Milli gelir açısından kıyaslandığında OECD üyesi 33 ülke içinde biz en fakir üçüncü ülkeyiz fakat elektriği neredeyse iki kat daha pahalı tüketmeye mahkum duruma düştük.

Düşürenler utansın.

★★★

OECD ülkeleri ortalama ücret geliri ile kıyaslandığında da biz yine dökülüyoruz.

Asgari ücret:

Fransa'da 1522 Euro.

Almanya'da 1500 Euro.

Yunanistan'da 650 Euro.

Polonya'da 525 Euro.

Slovakya'da 520 Euro.

Avrupa'nın asgari ücreti en düşük tutan ülkesi Çek Cumhuriyeti'nde bile asgari ücret 518 Euro fakat TÜRKİYE'de sadece 335 Euro. (Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat Şubat 2019 verileri)

Niçin bu hale düştük?

Düşürenler utansın.

Ülkeyi bu duruma düşürenler geçen hafta Alman Volkswagen Firması'nın fabrikasını Türkiye'de kurma karara almakta olduğunu (henüz almadılar) çocuklar gibi sevinerek açıkladılar.

Volkswagen!

Ucuz iş gücüne geliyor.

Ve canlı iç pazara.

Türkiye iç pazarında en çok satılan üç otomobil markasından biri de Volkswagen. Bu açıdan bakınca Volkswagen kalifiye ucuz iş gücü ile canlı pazarı Afrika'nın Kongo ülkesinde bulsa oraya da gider.

★★★

Çıplak gerçek:

Almanya'da asgari ücret 1500 Euro, Türkiye'de 335 Euro. OECD ülkelerinde elektriğin kilovat saati 25 kuruş, Türkiye'de 57 kuruş.

Uçurum açılıyor.

Ülke kötü yönetiliyor.

Kötü yöneten utansın.