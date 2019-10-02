Aldatmaca!

Yalan ifadelerle vatandaş bir süre aldatılıp oyalanabilir ama bu kesinlikle uzun sürmez. Sonunda duvara toslanır!

Damat Berat Bey, bilmem kaçıncı defa ekonomik paket açıkladı.

“Hayırlı olsun” demek istiyoruz ama diyemiyoruz. Çünkü paket, daha öncekiler gibi bir takım hayali sözlerle dolu!

“Enflasyonla mücadelede sağlanan başarıyla…” deniliyor. Ne başarısı? TÜİK'in, verileri makyajlayarak düşüyor diye gösterdiği enflasyonun gerçekte düşük olması mümkün mü?

Önceki gün elektriğe yüzde 15 daha zam geldi!

Talimatla enflasyonu düşürenler, doğalgaza, akaryakıt fiyatlarına, elektriğe peş peşe yapılan ağır zamları hesaba katmıyorlar anlaşılan… Hele azgınlaşan Çarşı- Pazar fiyatlarını yok sayıyorlar demek ki! Aksi halde enflasyonu düşük göstermek mümkün değil!

Öyle olunca ne oluyor? Hem kendilerini, hem de vatandaşı aldatıyorlar!

Hiçbir toplum sonsuza kadar aldanmaz!

Meclis dün yeni dönem çalışmalarına başladı. “Hayırlı olsun” temennisinden sonra şunu sormak zorundayız:

Tek Adam Sistemi'nin egemen olduğu ülkemizde Meclis var mıdır?

Evet, şeklen vardır ama yetkisi son derece azdır! 600 milletvekili genellikle havanda su döverler!

Vekil beyler ne derse desin, neyi tartışırlarsa tartışsınlar, bunun fazla önemi yoktur.

SARAY, tek imza ile her kararı alıyor, her dilediğini yapıyor, Meclis'e ise bunu seyretmek düşüyor.

Bütün icra gücünü tek elde toplayan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, parlamentoyu göstermelik hale getirdi.

Bu nedenle sıkıntılar yaşıyor, Batı dünyasında sürekli güven kaybeden bir ülke haline geliyoruz.

Türkiye'nin kurtuluşu için, ülkeyi zora sokan bu garip sistemden vazgeçip Parlamenter Sistem'e dönmek şart oldu.

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Eski Başbakan Binali Yıldırım seçim öncesi “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Meclis daha da kuvvetlenecek” diyerek halkı kandırıyor, inanan bazı saf insanlarımız da onu alkışlıyordu!

“Kimse Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin sesini kısamaz” sözü de Binali Bey'e aittir.

Ne diyor bu muhterem? Ses kısılması da ne demek? Meclis'in sesi hiç yok ki, nasıl kısılsın?

Milletvekillerinin Tek Adam Yönetimi'ne sadece yazılı soru sorma hakları var.

Cumhurbaşkanı ve Bakanlar bu sorulara isterlerse cevap verirler, istemezlerse vermezler. Neşeleri bilir!

Meclis'in resmi, web sayfasına göre 28 Temmuz tarihi itibarıyla Bakanlara 405 yazılı soru önergesi verilmiş, bunlardan sadece 62'si lütfen cevaplandırılmış!

Demokrasi böyle mi işler? İşlemiyor tabii ki!

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Millet İttifakı'nın iki partisi CHP ve İYİ Parti'nin Meclis hakkındaki görüşleri nedir?

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yeni yasama yılının TBMM'nin 100'üncü açılış yıldönümünü de içinde barındırması nedeniyle önemli bir yıl olduğunu belirterek, Meclis'in eski etkinliğine yeniden kavuştuğu bir yasama yılı diledi.

İttifakın diğer partisi İYİ Parti'nin Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu'nun görüşü şöyle:

“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi aslında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ve milletvekillerini işlevsiz ve itibarsız duruma getirmiştir.

Bu durumda ‘Meclis ne işe yarıyor?' sorusu akıllara geliyor. Muhalefet partilerinin Meclis'e taşıdığı meseleler Meclis Başkanlığı tarafından maalesef Meclis Genel Kurulu'na indirilmiyor. Biz geçen dönem İYİ Parti olarak Meclis Başkanlığı'na 157 kanun teklifi sunduk. Maalesef hiçbiri Meclis'e getirilmedi. Durum üzücü!”

Dip dalgası gelecek ama ne zaman?

Erken seçim tartışmaları sürüyor. “Bizim erken seçim talebimiz yok” diyen Kılıçdaroğlu:

“Ancak şu da bir gerçek ki, erken seçim talebi siyasilerden gelmese de halktan geliyor” diyor. Kılıçdaroğlu'nun iddiasına göre:

“Tek Adam rejimine geçtikten sonra ülkedeki sorunlar hem arttı, hem de derinleşti. İktidar da bunun farkında. Ülkenin yönetilemediğini artık herkes görüyor. Saray'da ailecek oturarak rahat yaşıyorlar. Onların bir sorunu yok. Erken seçim talebi vatandaşlardan geliyor. Bu talep dipten gelen bir dalga gibi Saray'ın karşısına çıkacak. Ülkeyi yönetemediğini gören Saray'ın zorunlu olarak erken seçime gitmesi ihtimali çok yüksek!”

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Evet, erken seçim bence de kesin ama tarihi belli değil.

2020'de mi? 2021'de mi? 2022'de mi? Ne zaman?

Normal seçim tarihi olan 2023'den önce yapılacak her seçim erken seçim olur. Buna Saray karar verecek.

GÜNÜN SÖZÜ

Hasta bir toplumumuz var! Toplumlar da insanlar gibi hastalığa yakalanabiliyor!