Huzur mu? Refah mı? Hukuk mu? Adalet mi? Bilim mi? Eğitim mi?

Ne demek bunlar?

Güzelim ülkemizde bunların hangisi kaldı ki?

Türkiye içte ve dışta büyük çelişkiler, yaman zıtlıklar içinde…

Ekonomimiz de alarm veriyor!

Referandumdan önce “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Türkiye şaha kalkacak, ekonomi kanatlanıp uçacak” filan diyorlardı.

Kanatlanıp uçarak (!) geldiğimiz nokta belli…

İYİ Parti lideri Meral Akşener hanımın şu cümleleri, hal-i pür melâlimizi (acınacak halimizi) özetliyor:

– Bir ucube sistem getirdiler, ülkeyi uçuruma sürüklediler.

– Yeni modele bakın:

– Başkan var, sistem yok!

– Cumhur var, Cumhuriyet yok!

– Mahkeme var, adalet yok!

– Okul var, eğitim yok!

– Üniversite var, bilim yok!!

– Damat var, ekonomi yok!

Fakat…

Sakın kimse umutsuzluğa kapılmasın…

İYİLER mutlaka kazanacak!

Yunanistan'da iktidar değişti ya… Şimdi Türkiye'ye yönelik haşin dış politikalarında değişiklik olacağını ümit edenler var! Çok yanlış tabii ki…

Dün Yunanistan ve Kıbrıslı Rumlarla olan ilişkilerimiz için “Aman bahar havası tuzağına düşmeyelim!” demiştik.

“Bahar havası tuzağı” ifadesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin eski Maliye Bakanı Tansel Fikri'ye ait…

Tansel Fikri, Rum ve Yunanların ruhlarını biliyor, onları öyle iyi tanıyor ki, uyarılarını dikkate almak gerekiyor.

Seçimde Çipras'ı yenerek Yunanistan'ın yeni Başbakanı olan Miçotakis'i ilk tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu. Daha sonra Dışişleri Bakanlığımız da kutlama mesajı yolladı.

Bunlar iyi de… Türkiye'ye pek faydası yok!

Yunanistan'ın ülkemize yönelik dış politikalarında olumlu gelişme beklemek tam bir hayal!

Türk düşmanlığı, Yunan siyasetçilerinin benliğine işlemiş… Bir düşman yaratarak, o düşmanla mücadele edeceklerini söyleyip Yunan halkından oy kapmaya çalışıyorlar!

Genellikle sevimli ve sevecen insanlar olan Yunan halkı kendi politikacıları tarafından “Türk düşmanlığı” ile hayasızca aldatılıyor!

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Yeni Başbakan Miçotakis, siyasetçi bir aileden geliyor. Onun babası Miçotakis de Başbakanlık yapmış ve Türkiye karşıtı haşin politikalar izlemişti.

Babası ne ise, oğlu da odur! Huylu huyundan vazgeçmez ve Yunan siyasetinde Türk düşmanlığı değişmez!

Baba Miçotakis, ‘Albaylar Cuntası'nın darbesi nedeniyle 51 yıl önce Türkiye'ye kaçtığında oğul Miçotakis henüz bir yaşındaydı. Yunanistan'da askeri darbenin etkileri son bulduktan sonra geri döndüklerinde oğul Miçotakis 6 yaşını bitirmişti.

Şimdi o Küçük Miçotakis Başbakan oldu. Ancak, onun Türk dostu olacağını sanmak büyük saflık olur.

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KKTC'nin eski Maliye Bakanı Tansel Fikri, Kıbrıs ve Türkiye sevdalısı bir siyaset adamıdır. Tekrar tekrar uyararak diyor ki:

“Kıbrıs, Ege ve Doğu Akdeniz'de stratejik hak ve menfaatlerimize mutlaka sahip çıkalım. Çalışmalarımızı, Miçotakis'le ‘yeni bahar havası' hayali uğruna yavaşlatmak ve kesintiye uğratmak vahim bir dış politika hatası olur!”

Makyajlı rakamlar!

Türkiye'de tüm ürünlere yapılan zamlar müthiş! Cepler alev alev yanıyor!

Buna rağmen enflasyon düşük çıkıyor, hayret!

Nasıl oluyor bu? Açıklanan makyajlı rakamlara inanan var mı?

Enflasyon düşüyor bahanesiyle, işçiye, memura, emekliye yapılan zamlar yüze 5-6 gibi komik rakamlar oluyor!

Enflasyonun, ücretlere zam yapılacağı aylar, beklenilenin altında çıkması büyük tesadüf (!) doğrusu!

CHP'li Aykut Erdoğdu “Enflasyonla mücadele hayat pahalılığını önlemek için yapılır. Fakat AKP yönetimindeki Türkiye'de enflasyon, ücretlere düşük zam vermek için ayarlanır hale geldi!” diyor.

TEBESSÜM

“Sen yutkun dur kardeşim!”

Yeniçağ'da yazan Burhan Ayeri'nin yazılarını ilgiyle izlerim. Dün, Rıza Zelyut'tan ilginç bir alıntı yapmıştı. Bunu “Tebessüm” sütunumda okurlarla paylaşmak istedim… Fakat bu tebessüm “Acı bir tebessüm.”

Rıza Zelyut haykırıyor:

“Emekli arkadaş, biliyor musun?

Sana yüzde 5 zam yapan AKP, Cumhurbaşkanlığı bütçesini yüzde 233 arttırarak 2 milyar 819 milyon liraya çıkarttı.

Yani Saray her gün 7 milyon 723 bin lira harcıyor.

Onlara afiyet olsun!

Sen yutkun dur kardeşim!”

GÜNÜN SÖZÜ

Akıllı insanları bir kez aldatabilirsiniz ama ikinci defa asla!